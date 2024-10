Céline Dion faz rara aparição pública; veja vídeo

Céline Dion fez uma rara aparição pública na última terça-feira, 22. Ela marcou presença no evento City of Hope Spirit of Life Gala, onde falou sobre a sua saúde. A cantora foi diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida em 2022.

Ela agradeceu à clínica em que faz o tratamento, mencionando que o local faz muitas pesquisas e proporciona novos métodos de combater a doença. “Eles prestam cuidados às pessoas em seu principal momento de necessidade, difícil e desafiador de suas vidas. Isso é muito importante. Ele nos dão esperança. E eu sei o quanto isso é importante”, disse.