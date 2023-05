Céline Dion: ‘Não vou desistir’, diz cantora após cancelar novos shows por problemas de saúde

A cantora canadense Céline Dion cancelou, por motivos de saúde, quase 40 shows previstos na Europa até abril de 2024, anunciaram os organizadores da sua turnê em comunicado nesta sexta-feira, 26.

A estrela do pop “continua seu tratamento” para a rara doença neurológica de que sofre, acrescentou o comunicado.

Ela compartilhou o comunicado em seu perfil do Instagram e disse que o cancelamento é “uma enorme decepção” para ela.

“Sinto muito por decepcionar todos vocês mais uma vez. Estou trabalhando muito para recuperar minhas forças, mas fazer turnês pode ser muito difícil mesmo quando você está 100%. Não é justo para vocês continuar adiando os shows, e mesmo que isso me parta o coração, é melhor cancelarmos tudo agora até que eu esteja realmente pronta para voltar aos palcos novamente. Quero que todos saibam que não vou desistir… e mal posso esperar para vê-los novamente!”

Em dezembro ela anunciou o cancelamento ou adiamento de seus shows agendados na Europa entre fevereiro e julho de 2023.

Ela revelou seu diagnóstico em dezembro de 2022. Na época, em um vídeo postado em suas redes sociais ela explicou a situação. “Fui diagnosticada com um distúrbio neurológico muito raro, chamado síndrome da pessoa rígida, que afeta 1 em um milhão de pessoas. Embora ainda estejamos aprendendo sobre essa condição rara, agora sabemos que é isso que está causando todos os espasmos que tenho tido.”

Ela continuou: “Dói dizer a vocês hoje que isso significa que não estarei pronta para reiniciar minha turnê na Europa em fevereiro. Tenho uma grande equipe de médicos trabalhando ao meu lado para me ajudar a melhorar e meus preciosos filhos, que estão me apoiando e me ajudando”, acrescentou.