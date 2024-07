Céline Dion volta aos palcos depois de 4 anos e encerra abertura das Olimpíadas

Em 2023, em entrevista à People, Céline afirmou que era motivada a lutar contra a doença para estar com os filhos. Em 2016, o marido dela, o artista René Angélil, morreu vítima de um câncer de garganta.

“Mal conseguia andar em um ponto e estava perdendo muito da vida. Meus filhos começaram a perceber [...] e expliquei para eles: ‘Vocês perderam o pai, mas a sua mãe tem uma condição neurológica, é diferente’. Não vou morrer, é algo com o qual vou ter que aprender a viver.”

O retorno público só se deu no final de 2023, quando a intérprete de My Heart Will Go On, trilha sonora de Titanic, reapareceu em um jogo de hóquei na companhia dos filhos. No início deste ano, Céline fez uma aparição surpresa no Grammy para apresentar o prêmio de Álbum do Ano, concedido a Taylor Swift, em uma das raras aparições públicas após revelar que sofria de SPR.