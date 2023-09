Chapéu que Michael Jackson usou em ‘Billie Jean’ será leiloado na França

Ele ficou por poucos segundos sobre a cabeça de Michael Jackson, mais precisamente durante os primeiros compassos do vídeo de Billie Jean, segundo a coreografia mostrada ao mundo em 25 de março de 1983. O vídeo foi transmitido em 16 de maio de 1983 pela rede americana NBC para comemorar os 25 anos da famosa gravadora Motown.

O chapéu Fedora de Michael: fortuna leiloada Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

O chapéu que Jackson jogou para longe do palco assim que começou a dançar é um Fedora, estimado hoje entre 60 mil e 100 mil euros (algo em torno de R$ 313 mil e R$ 520 mil).

A peça faz parte de um lote de 200 objetos que vieram do mundo do rock e do pop e que serão colocados à venda na casa de leilões parisiense Hôtel Drouot. É a mesma companhia que leiloou no ano passado uma guitarra de Noel Gallagher, que o músico partiu nos bastidores antes de um concerto da sua banda Oasis. A guitarra quebrada que anunciou o fim do grupo foi vendida por 385.500 euros.

Chapéu usado nos primeiros segundos de 'Billie Jean' Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Voltado a Michael Jackson, havia um sortudo na plateia. “Um certo Adam Kelly – creditado pelo show em 25 de março de 1983 – pegou o chapéu, pensando que a equipe do cantor iria recuperá-lo, mas ninguém o fez”, disse à AFP Arthur Perault, diretor geral da galeria Artpèges, que está organizando a venda com Lemon Auction.

A venda de objetos relacionados com o mundo da música popular consolidou-se como um dos principais vetores no mundo dos leilões. Recentemente, mil objetos pertencentes ao cantor britânico Freddie Mercury atingiram os 46,5 milhões de euros (quase 50 milhões de dólares), um recorde para este tipo de coleção, explicou a casa de leilões Sotheby’s.

Continua após a publicidade

France-Presse