Chico Buarque passou por cirurgia no joelho direito; entenda o procedimento

Chico Buarque passou por uma artroscopia no joelho direito. A operação foi realizada há dois meses, mas a informação foi veiculada neste sábado, 12, pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

A assessoria do cantor confirmou a cirurgia ao Estadão. Sem revelar o motivo da operação, a equipe do artista informou que “foi apenas um rápido procedimento minimamente invasivo e aconteceu faz dois meses”.

O cantor Chico Buarque, de 79 anos Foto: Daniela Souza/Estadão

Chico foi liberado para atividades após a cirurgia. O cantor de 79 anos é conhecido por gostar de jogar futebol.

A artroscopia permite ao médico diagnosticar e realizar a intervenção sem invadir a articulação. No procedimento, é feita pequena incisão na pele do paciente, para que seja inserido um artroscópio que corrige traumas que comprometem o funcionamento do joelho.

Nesta semana, Chico Buarque esteve presente no velório do diretor de teatro, ator e apresentador de televisão Aderbal Freire-Filho, casado com a sua ex-mulher, Marieta Severo.