‘Chico’ de Luísa Sonza: Conheça referências da música mais tocada do Brasil

Desde o lançamento de Escândalo Íntimo, terceiro álbum de Luísa Sonza, não tem um ser vivo que não tenha sido atingido por Chico.

Do topo da parada brasileira do Spotify, principal plataforma de streaming, a cortes postados nas redes sociais, a música que a cantora gaúcha escreveu em homenagem ao seu atual namorado, o influenciador Chico Veiga, o Chico Moedas, é uma declaração de amor escancarada e está repleta de referências ao relacionamento do casal.

Em seu perfil do X, antigo Twitter, e também em algumas entrevistas, Luísa comentou sobre alguns detalhes dos bastidores do single, desde inspiração até a reação do “muso” ao ouvir Chico pela primeira vez.

A música Chico foi pensada para homenagear o amado nos versos e na melodia. Luísa conta que a música está repleta de alusões de canções que o namorado gosta, intercaladas entre os versos. “Para ficar fofo e fazer uma [música] toda para ele. Sim, eu sou uma palhaça que ama nesse nível em dois meses”, disse.

Entre as referências citadas pela cantora, destaca-se Folhetim, uma composição de Chico Buarque que integra o álbum Ópera do Malandro, lançado em 1978. A canção ganhou interpretações de diversas artistas, sendo uma das mais notáveis a de Gal Costa, que a incluiu em seu álbum Água Viva, também lançado em 1978. Um destaque particular é a referência direta aos primeiros versos entoados por Gal Costa: “Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim”. Na releitura de Luísa, ficamos com: “Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar”.

O gênero escolhido para a música também é um aceno ao namorado. Em entrevista ao podcast PodDelas, Chico Moedas conta que o primeiro encontro do casal foi em um show de Caetano Veloso, o que, segundo ele, já demonstrou a atenção da cantora em perceber as suas preferências para o primeiro date.

Também ao PodDelas, Luísa disse inclusive qual foi a reação que Chico Moedas teve ao ouvir Chico. “Ele chorou por 20 minutos ininterruptos quando escutou,” disse a cantora.

Em entrevista ao gshow, o influenciador contou mais detalhes sobre o momento. Chico lembrou que escutou a música quando Luísa estava em Los Angeles, nos Estados Unidos, justamente trabalhando no novo álbum. O casal estava em fusos diferentes, e Chico escutou a música às 3h da manhã do Brasil.

“Quando ela me mostrou, eu fiquei, assim, completamente alucinado! Comecei a chorar na cama. É mais um dos vários presentes que ela me dá todos os dias”, disse ele.

Outros trechos com clara menção ao namorado. No verso “Meu futuro, no Rio será”, a cantora utiliza a cidade natal de Chico, o Rio de Janeiro, para sinalizar possíveis planos futuros para o relacionamento. A referência ganha contornos de declaração, indicando uma intenção de construir um futuro juntos na capital carioca.

Além disso, a canção destaca um conhecido ponto de encontro na cidade, o “Bar da Cachaça”. No verso “O bar da cachaça vai ser nosso lar”, Luísa utiliza o estabelecimento como metáfora para o lar que deseja construir com Chico, indicando uma profunda conexão e intimidade.

Já no verso “Pode fazer a sua fumaça”, Luísa parece “liberar” o cigarro para o influenciador. Em entrevista ao PodDelas, Chico chegou a comentar que o seu hábito de fumar foi um ponto de tensão no início do namoro. Por fim, “Debato política, tomo o teu partido” faz uma alusão ao posicionamento político do influenciador.