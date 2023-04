Chorão: Charlie Brown Jr. publica vídeo em homenagem ao aniversário do cantor

Chorão, do Charlie Brown Jr., comemoraria seu aniversário de 53 anos neste domingo, 9 de abril. O cantor, que morreu em 6 de março de 2013, recebeu uma homenagem no canal oficial da banda: um lyric vídeo da música Dias de Luta Dias de Glória com uma série de imagens antigas.

Entre as fotos há momentos nos palcos ao lado dos outros integrantes da banda, participação em programas de TV, o encontro de Chorão com Pelé e momentos de bastidores e vida pessoal. No encerramento, há a inscrição: “Chorão Eterno - de 1970 ao infinito”. Assista abaixo.

No último dia 6 de março, completaram-se 10 anos da morte do cantor, que recebeu uma sequência de homenagens. Clique aqui para relembrar como o legado de Chorão segue no imaginário popular mesmo uma década depois.