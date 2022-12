Cinema e streaming: os nomes para ficar de olho em 2023

Intérprete de A Pequena Sereia, Halle Bailey será um dos nomes para ficar de olho em 2023, não apenas pelo live action, mas por outras produções que devem colocar a atriz de 22 anos em evidência. E entre tantos nomes jovens do cinema e do streaming se destacando no próximo ano, um veterano também merece nossa atenção. Aos 80 anos, Harrison Ford vai aparecer em uma série de projetos – inclusive voltando a interpretar Indiana Jones.

A atriz e cantora Halle Bailey Foto: EFE/EPA/ALLISON DINNER

Halle Bailey

Foi uma gritaria danada quando a cantora e atriz, negra, foi anunciada como a intérprete da personagem-título da versão live action de A Pequena Sereia, dirigida por Rob Marshall. Mas o teaser já deixou claro que a atriz de 22 anos tem voz de sobra para interpretar músicas como Part of Your World. O filme terá novas canções compostas por Lin-Manuel Miranda em parceria com Alan Menken, autor das faixas originais da animação de 1989 com Howard Ashman. A estreia está prevista para maio. Mas Bailey também assume outro papel emblemático, como a jovem Nettie Harris em A Cor Púrpura, cuja adaptação musical baseada no espetáculo da Broadway chega no fim do ano, dirigida por Blitz Bazawule, com um elenco de peso, composto por Aunjanue Ellis, Danielle Brooks, H.E.R., Fantasia e Ciara, entre outros.

Rachel Zegler Foto: Drew Gurian/Invision/AP

Rachel Zegler

A atriz e cantora de 21 anos, revelada em Amor, Sublime Amor, de Steven Spielberg, aparece em Shazam! Fúria dos Deuses, de David F. Sandberg, continuação da produção de 2019. Zegler, que tem ascendência colombiana, faz o papel de Anthea, uma das filhas de Atlas. Ela também faz o papel da heroína Lucy Gray Baird na prequel de Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, a história de origem de Coriolanus Snow (Tom Blyth), futuramente presidente de Panem. O elenco conta com Viola Davis e Peter Dinklage, entre outros.

Bella Ramsey Foto: PETER NICHOLLS / REUTERS

Bella Ramsey

Aos 13 anos, ela arrasou com um papel minúsculo em Game of Thrones, a decidida Lyanna Mormont. Aos 19, a atriz inglesa enfrenta seu maior desafio fazendo Ellie, a protagonista de um dos videogames mais populares da história, The Last of Us, que virou série da HBO, criada por Craig Mazin (Chernobyl). Ellie é a sobrevivente de uma pandemia que matou quase todos os humanos e parte em uma jornada através dos Estados Unidos tendo como guia o cético Joel (Pedro Pascal).

Ke Huy Quan Foto: Jordan Strauss/Invision/AP / Jordan Strauss/Invision/AP

Ke Huy Quan

Refugiado vietnamita, ele era famoso quando criança, fazendo papéis marcantes em Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984) e Os Goonies (1985). Mas, por causa da falta de personagens interessantes, acabou desistindo de continuar a carreira artística. Sua volta se deu em 2022, com Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, pelo qual foi indicado ao Globo de Ouro e deve concorrer ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Em 2023, ele também está na segunda temporada de Loki e aparece em American Born Chinese ao lado de suas companheiras de elenco em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Michelle Yeoh e Stephanie Hsu.

O ator Harrison Ford Foto: REUTERS/Aude Guerrucci

Harrison Ford

Aos 80 anos, ele não dá sinais de cansaço. Intérprete de três dos personagens mais emblemáticos do cinema, ele se despede do arqueólogo aventureiro em Indiana Jones e O Chamado do Destino, dirigido por James Mangold. Também faz suas primeiras participações mais substanciais em séries. O drama 1923, que acaba de estrear nos EUA (sem data no Brasil), é uma prequel de Yellowstone e traz Harrison Ford ao lado de Helen Mirren no início do século 20, incluindo temas como a expansão para o Oeste, a Lei Seca e a Grande Depressão. E ele prova que é engraçado como um psicanalista rabugento na comédia Shrinking, estrelada por Jason Segel e desenvolvida por Bill Lawrence e Brett Goldstein, respectivamente criador e ator de Ted Lasso