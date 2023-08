Cinzas de Lemmy Kilmister serão espalhadas em evento de heavy metal na Alemanha

O lendário Lemmy Kilmister, vocalista da banda Motörhead, será homenageado nesta quarta-feira, 2, na 32° edição do festival anual de heavy metal Wacken Open Air, que acontece na Alemanha. O cantor, que morreu em 2015 vítima de um câncer agressivo, terá suas cinzas espalhadas pelo local.

A atitude integra a celebração Lemmy Forever, um tributo que visa eternizar o legado do artista e sua referência para o rock n’ roll. “O retorno de Lemmy em Wacken é uma grande honra para nós. Vamos criar um lugar onde ele será lembrado e que fará jus à sua importância para todo um gênero musical e além”, pontuou o organizador do evento, Thomas Jensen.

O co-organizar, Holger Hubner, também comentou sobre a homenagem. “Sempre houve uma forte ligação entre o Wacken Open Air e o Motörhead. Dificilmente outras bandas tocaram aqui mais vezes. O fato de sua jornada terminar aqui sempre terá um significado especial para nós.”

Dono de carisma e voz potente, o líder doMotörheadtambém reinventou o baixo para o rock. A influência fez com que ele tivesse reconhecimento de seus pares e músicos mais jovens ainda em vida. Morreu aos 70 anos, em 28 de dezembro de 2015. Foto: J.F.Diorio/ Estadão

Nas redes sociais, o evento destacou que as cinzas de Kilmister ficarão em “seu lugar de descanso eterno”. “Em um desfile festivo, honraremos o Deus do Rock’n’Roll e daremos as boas-vindas às suas cinzas em seu lugar de descanso eterno”, cita o texto.

A organização ainda pontuou a presença dos demais integrantes da banda Motörhead, que farão parte da homenagem ao amigo e comandarão a celebração. “Vamos levantar nossos copos e buzinas para sua presença duradoura no palco Louder hoje com Thomas, Holger, Mikkey Dee, Phil Campbell e muitos mais.”

Tributos inusitados

Essa não é a primeira vez que as cinzas do músico são eternizadas de forma inusitada. Em 2021, foi revelado que parte dos restos mortais do artista foram colocados em balas e enviados aos amigos de Kilmister.

“Antes de sua morte, o Lemmy pediu que suas cinzas fossem colocadas em algumas balas e entregues a seus amigos mais próximos. Hoje recebi uma bala e literalmente chorei. Obrigado, Motörhead”, escreveu Riki Rachtman, apresentador do Headbanger’s Ball, programa que transmite videoclipes de heavy metal.

Além do presente memorável, as cinzas do cantor também foram utilizadas como material para tatuagem. Membros da equipe do artista usaram a cremação misturada com tinta para tatuar a mensagem “família para o resto da vida”.

Em vídeo publicado nas redes oficiais da banda, Eddie Rocha, empresário de turnê do Motörhead, e Emma Cederblad, assistente de produção do grupo, aparecem no estúdio.

Lemmy Kilmister também foi eternizado em uma estátua. Parte de suas cinzas foram utilizadas na construção da obra feita pela artista francesa Caroline Brisset. A revelação foi feita no Hellfest Festival do ano passado em Clisson, na França.

“Nosso querido Ian Lemmy’ Kilmister, fundador do Motorhead, teve uma parte de suas cinzas consagradas no Hellfest Festival deste ano em Clisson, França, dentro de uma nova estátua gigante”, contou a banda.