Coala Festival tem show de Gal Costa e Alceu Valença no fim de semana; veja como assistir em casa

O Coala Festival 2022 teve início na sexta-feira, 16, no Memorial da América Latina, em São Paulo, mas continua tendo shows com artistas conhecidos do cenário nacional neste fim de semana, com transmissão ao vivo.

Entre os destaques deste sábado, 17, estão Alceu Valença, às 16h, e Gal Costa com participação de Rubel e Tim Bernardes, às 20h25. No domingo, 18, tem show de Rodrigo Amarante, às 17h20, e de Bethânia, às 20h25. Veja o line-up abaixo.

Maria Bethânia durante show em São Paulo, em abril Foto: Rafael Strabelli

Ainda há ingressos disponíveis, mas é possível assistir aos shows do Coala Festival também no YouTube, de graça.

Veja a transmissão ao vivo do Coala Festival

Confira como foram os shows da sexta-feira do Coala

Programação do Coala Festival 2022

Sábado - 17/09

11h00 - Abertura dos Portões e DJ Set da Curadoria

13h00 - Vitória Nicolau

13h30 - Rachel Reis

14h10 - Odara Kadegi

14h45 - Ana Frango Elétrico

15h25 - DJ Tudo

16h00 - Alceu Valença

17h - Brime

17h35 - BK

18h20 - Ubunto

18h55 - Bala Desejo

19h50 - Tata Ogan

20h25 - Gal Costa com participação de Rubel e Tim Bernardes

Domingo - 18/09

12h30 - Liz Tibau

13h15 - Chico Chico e Juliana Linhares

14h - Miria Alves

14h35 - Nego Bala

15h20 - DJ Diaz

15h55 - Marina Sena

16h45 - Barulhista

17h20 - Rodrigo Amarante

18h10 - Cinara

18h45 - Black Alien

19h40 - Discopédia

20h25 - Maria Bethânia