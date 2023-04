Coala Festival terá encontro de Angela Ro Ro com Letrux e de Fafá de Belém com Johnny Hooker

A nona edição do Coala Festival, que será realizada no Memorial da América Latina, vai trazer shows inéditos de Angela Ro Ro com a banda Letrux e de Fafá de Belém com o cantor Johnny Hooker. OlodumBaiana, outro anúncio feito nesta segunda, vai unir características do Olodum com o BaianaSystem – que se apresenta pela primeira vez em São Paulo. Um outro espetáculo feito para o festival terá Baby do Brasil, Pepeu Gomes e Paulinho Boca de Cantor celebrando os 50 anos dos Novos Baianos. A produção informa que os ingressos já estão disponíveis e que, em breve, novas atrações e novidades serão anunciadas.

Imagem de Angela Ro Ro em 1980, que está no livro Thereza Eugênia - Portraits 1970 1980 Foto: Thereza Eugênia

Coala Festival 2023

Datas: 15, 16 e 17 de setembro de 2023

Local: Memorial da América Latina

Endereço: Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda, São Paulo

Ingressos no site: https://cart.totalacesso.com/coalafstvl2023

Passe Coalático (entrada para os três dias de festival) | R$ 490,00

Inteira (entrada para um dia) - Lote 1 | R$ 320

Solidária (entrada para um dia) - Lote 1 | R$ 240

Meia-entrada (entrada para um dia) - Lote 1 | R$ 160