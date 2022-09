Coldplay anuncia live de Buenos Aires

A banda Coldplay anunciou que fará uma transmissão especial ao vivo do show Music of The Spheres World Tour no Estádio do River Plate, em Buenos Aires. O evento vai ser transmitido para milhares de cinemas em mais de 70 países nos dias 28 e 29 de outubro.

O evento permitirá aos fãs a chance de vivenciar o show ao vivo, que vendeu mais de 5,4 milhões de ingressos e colecionou elogios da crítica - o The Guardian chamou-o de “genuinamente impressionante”, o New York Post descreveu-o como “uma noite para os livros de história” e o Glasgow Evening Times, mais exagerado, anunciou como sendo “o maior show da Terra”.

No show, a banda vai apresentar seus hits clássicos como Yellow, The Scientist, Fix You, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars e My Universe. O estádio vai estar equipado com luzes, lasers, fogos de artifício e pulseiras de LED para criar um show espetacular também para quem está distante. E tudo será filmado para um longa-metragem a ser dirigido por Paul Dugdale.

Ingressos para o evento - a primeira transmissão ao vivo para os cinemas de um show na América Latina - estarão disponíveis no dia 15 de Setembro, a partir das 11h, horário de Brasília, no site coldplaycinema.Live









Continua após a publicidade