Com colaboradores, Ringo Starr lança seu terceiro EP em dois anos

O ex-beatle Ringo Starr deve lançar nesta sexta-feira, 16, seu terceiro álbum curto em apenas dois anos, o EP3 - que, com quatro canções inéditas de colaboradores como a americana Linda Perry, vai substituir os anteriores Change The World (2021) e Ampliar (2021).

Ringo Starr lança seu terceiro EP em dois anos. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Leia também Chico Cesar lança ‘Bolsominions’ e se torna a voz de oposição mais contundente da música brasileira

Como a gravadora informou ontem, em comunicado - a exemplo do que aconteceu com essas obras -, a nova criação de Ringo, de 82 anos, foi gravada nos Estados Unidos em seu próprio estúdio de Roccabella West, em Beverly Hills, e inclui “boas letras, melodias otimistas e novos colaboradores criando músicas que abrangem o espectro do country, pop, reggae e rock and roll”.

Depois de antecipar a música World Go Round, EP3 incluirá também as faixas Everyone and Everything, Let’s Be Friends e Free Your Soul, acompanhado pelo americano Dave Koz no saxofone e o espanhol José Antonio Rodrigues na guitarra. “Lançar EPs com mais frequência me permite continuar sendo criativo e dar um pouco mais de amor a cada música”, explica o cantor em declarações coletadas por sua gravadora, a Universal Music, sobre sua recente preferência por esse formato de disco curto.

Cinema

Foi em 2019 que Ringo lançou seu último longa-metragem, What’s My Name, em uma carreira solo que começou em 1970 com a apresentação de Sentimental Journey. A partir de agora, além da versão digital, o EP3 estará à venda em formato CD, embora a versão em vinil de dez polegadas tenha de esperar um pouco mais, até 18 de novembro. /EFE