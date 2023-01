Começa pré-venda de ingressos do show BTS no cinema

Fãs de K-Pop vão poder assistir a um show do BTS, uma das maiores do ritmo no planeta. O show que foi realizado em Busan, na Coreia do Sul, aconteceu em outubro de 2022 e vai ser apresentado na rede Cinépolis entre os dias 1º e 4 de fevereiro. A apresentação contou com a primeira performance ao vivo de Run BTS, do último álbum do grupo, Proof.

Show do BTS, grupo sul-coreano de k-pop. Foto: Brendan McDermid/ Reuters

A pré-venda de ingressos para o show BTS: Yet to Come in Cinemas começa nesta terça-feira, 10, e já pode ser comprado online, nas bilheterias e ATMs.

O setlist incluiu sucessos como Dynamite, Butter, IDOL, Map of the Soul: 7 e o single de 2022 Yet to Come (The Most Beautiful Moment), entre outras canções.

A apresentação foi reeditada e remixada para a tela grande e apresenta novos ângulos e uma visão totalmente nova de todo o show.

Além do formato tradicional, BTS: Yet to Come in Cinemas também será exibido em 4DX.