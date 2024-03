Como Madonna, os Rolling Stones já fizeram show histórico em Copacabana; relembre

O show gratuito que Madonna vai fazer na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, já vem causando grande alvoroço. Os detalhes da aguardada apresentação, que gerou rumores e corrida por hotéis e passagens nas últimas semanas, foram divulgados na tarde desta segunda, 25, em uma entrevista coletiva no Rio. Madonna faz show no Rio, no dia 4 de maio. LEIA MAIS AQUI.

A Rainha do Pop, porém, não é a primeira a apostar em um show grandioso na orla carioca. Em 2006, a banda Rolling Stones realizou uma apresentação histórica nas areias de Copacabana. Estima-se que o grupo conseguiu reunir 1,5 milhão de pessoas no que é descrito pela própria banda como “o maior show de rock da história”.

No mar, barcos e iates se ancoravam. Na areia, pessoas do mundo todo formavam uma multidão para presenciar a apresentação gratuita feita uma semana antes do carnaval, no dia 18 de fevereiro. À época, os shows internacionais não eram tão frequentes como são hoje. E os Rolling Stones, uma das maiores bandas de todos os tempos. A expectativa, portanto, era grande. Além do 1,5 milhão de pessoas que foram assistir ao show, estima-se que 1,5 mil trabalharam na produção no que foi descrito pelo Estadão como um "réveillon fora de época". A apresentação custou R$ 10,6 milhões – hoje, o valor equivale a cerca de R$ 35 milhões, segundo cálculos feitos pela reportagem com base na Calculadora do Cidadão.

Rolling Stones fizeram show histórico em Copacabana em 2006. Foto: Estadão

Foi a terceira vez que Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood fizeram uma passagem pela capital fluminense. Eles já haviam feito apresentações no Maracanã e na Praça da Apoteose, mas escolheram Copacabana para registrar o show, que fazia parte da turnê A Bigger Bang, em DVD.

A apresentação contou com a abertura dos Titãs, banda de peso no rock nacional. Por volta das 21h45, os Stones subiram ao palco ao som de Jumpin’ Jack Flash. O espetáculo durou cerca de 2 horas e foi encerrado com (I Can’t Get No) Satisfaction, indiscutivelmente o maior sucesso da banda.

O grupo ainda fez uma sequência de alguns de outros de seus maiores hits com Sympathy For The Devil, Start Me Up, Brown Sugar e You Can’t Always Get What You Want. No YouTube oficial da banda, há vídeos da apresentação, além de um documentário, dividido em 11 partes, sobre a produção do show.