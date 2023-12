Como uma música de Natal de 1958 chegou ao topo das paradas e desbancou Mariah Carey

THE NEW YORK TIMES - Depois de 65 anos, a canção de Natal Rockin’ Around the Christmas Tree, uma faixa de Brenda Lee com elementos de rock e country, finalmente chegou ao topo das paradas - e superou Mariah Carey.

Rockin’ Around the Christmas Tree, que Lee gravou em 1958, quando tinha apenas 13 anos, tem sido um padrão da temporada natalina há anos, incluindo uma notável aparição no filme Esqueceram de Mim, de 1990.

A cantora Brenda Lee chegou ao topo das paradas americanas aos 78 anos. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Nos últimos anos, as playlists das plataformas de streaming deram-lhe um impulso, levando a música à segunda posição várias vezes, embora até agora ela sempre tenha sido afastada do topo por All I Want for Christmas Is You, de Carey, que alcançou a primeira posição na Hot 100 da Billboard, a principal parada musical dos Estados Unidos, a cada temporada de festas nos últimos quatro anos.

Para 2023, no entanto, Lee fez um esforço renovado para Rockin’ - como a cantora prefere chamá-la - incluindo um novo videoclipe e uma conta no TikTok. E isso valeu a pena, com Lee, agora com 78 anos, batendo Carey no topo da parada nesta semana em um final digno de foto, separados por apenas alguns milhões de reproduções.

“Nunca imaginei que Rockin’ seria minha música de destaque”, disse Lee em uma entrevista recente ao The New York Times em sua casa em Nashville, Tennessee, onde a decoração inclui um travesseiro carmesim bordado com o título (completo) da música.

Rockin’ foi creditada com 34,9 milhões de reproduções na última semana, enquanto All I Want for Christmas teve 32,4 milhões, de acordo com o serviço de rastreamento Luminate. A Hot 100 também leva em conta a popularidade nas rádios e os downloads, e em ambos os critérios Carey se saiu um pouco melhor. All I Want teve 21,5 milhões de “impressões de audiência de rádio” e vendeu 4 mil cópias, enquanto Rockin’ teve 20,7 milhões de impressões de rádio e vendeu 3 mil cópias.

Mas, no total, o streaming fez com que Rockin’ superasse o limite, dando a Lee seu primeiro hit nº 1 desde 1960. Foi também o período mais longo que uma música levou para chegar ao topo da Hot 100, que foi publicada pela primeira vez em 1958 - desbancando All I Want, de Carey, que levou 25 anos e, nessa semana, chegou ao 2º lugar.

Na parada de álbuns dessa semana, Taylor Swift colocou cinco discos entre os 10 mais vendidos, incluindo o retorno de 1989 (Taylor’s Version) ao primeiro lugar pela terceira vez. Além disso, Midnights é o número 3, Folklore é o número 5, Lover é o número 6 e Speak Now (Taylor’s Version) é o número 10.

For All the Dogs, de Drake, o LP mais vendido da semana passada, caiu para a 2ª posição, enquanto One Thing at a Time, de Morgan Wallen, ficou na 4ª posição.