Como será a nova turnê de Paul McCartney no Brasil? Veja fotos do ensaio

Paul McCartney está ensaiando para trazer novamente sua Got Back Tour ao Brasil. O eterno beatle se apresenta em São Paulo nos dias 15 e 16 de outubro, no Allianz Parque, e em Florianópolis no dia 19 de outubro. Ainda existem poucos ingressos para o show de 16/10.

A turnê passa ainda por Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Costa Rica, México, França, Espanha e termina no Reino Unido, em dezembro. O show apresenta grandes sucessos como Hey Jude, Let It Be, Get Back, Band on the Run, Blackbird e muito mais.

Paul volta ao Brasil com a banda que o acompanha há vários anos - Paul “Wix” Wickens (teclados), Brian Ray (baixo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) e Abe Laboriel Jr (bateria).

Veja as fotos:

Paul e sua banda de longa data se prepara para shows no Brasil Foto: Divulgação/MPL Communications/Bonus Track

Paul McCartney virá ao Brasil pela 11ª vez Foto: Divulgação/MPL Communications/Bonus Track