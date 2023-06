Compadre Washington, do É o Tchan, é internado após passar mal em show em trio elétrico na Bahia

O cantor Compadre Washington, do grupo É o Tchan, teve de ser internado após passar mal em um show em São Sebastião do Passé, na Bahia. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista através das redes sociais da banda nesta terça-feira, 27.

Segundo uma nota compartilhada no Instagram, Compadre Washington sentiu um desconforto na região abdominal enquanto se apresentava no trio elétrico do Arrastão dos Ambulantes na última segunda-feira, 26.

Ele foi levado imediatamente ao hospital municipal local e, logo após, foi transferido para o Hospital Mater Dei, em Salvador.

Compadre Washington (à esq.) ao lado de Beto Jamaica (à dir.). Cantor do É o Tchan teve de ser internado após passar mal em show na Bahia. Foto: Marcelo Brammer/ESTADÃO

O artista passará por exames para verificar o que provocou o mal-estar. O quadro é considerado estável. A produtora que gerencia o grupo agradeceu as mensagens de fãs desejando a melhora de Compadre Washington e disse que divulgará mais informações no perfil oficial do grupo.

Recentemente, a banda anunciou uma reunião com ex-integrantes em shows no Rio de Janeiro e em São Paulo. Compadre Washington, Beto Jamaica, Sheila Mello, Scheila Carvalho e Jacaré irão se apresentar nos dias 18 e 19 de agosto na festa Chá da Alice para celebrar os 30 anos do grupo. As vendas se iniciam nesta terça-feira, ao meio-dia, no site da Ingresse.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais