Confira shows e festivais que acontecem ainda em 2022 no Brasil

Publicidade

O fim do ano está chegando, mas os eventos continuam. Ainda não curtiu nenhum show este ano? Não tem problema, preparamos uma lista repleta de sugestões de shows, e festivais de música, incluindo eventos que irão transmitir ao vivo os jogos da Copa do Mundo.

Anitta e Missy Elliott no palco do American Music Awards, em 20 de novembro de 2022. Kevin Winter/Getty Images/AFP

Anitta

São Paulo: 02/12

Local: Arena Brasileira

Rio de Janeiro: 04/12

Local: Jockey Club

Continua após a publicidade

Carnatal 2022

Natal: 09/12 | 10/12 | 11/12

Local: Praça Arena das Dunas

Atrações: Anitta, Ivete Sangalo, Cláudia Leitte, Leo Santana, Felipe Amorim, Bell Marques, Nattan, Rafa & Pipo Marques, e Ricardo Chaves.

La Folie Festival

Recife: 26/11

Local: Centro de Convenções de Pernambuco

Continua após a publicidade

Atrações: Luisa Sonza, Pamela Auto, Gloria Grove, DJ 440, Iza, Pabllo Vittar, Karol Conka, Lia Clark, Rebecca, e muito mais.

Festival Kariok

Rio de Janeiro: 03/12

Local: Sambódromo da Marquês de Sapucaí

Atrações: L7nnon, Felipe Ret, Luisa Sonza, KVSH, Cone Crew, Poze do Rodo, Maneva, Cavelinho, Chefin, PK, Almanac, Maneirinho, Jord, e muito mais.

iFood Arena Brasileira

São Paulo: 24/11 | 26/11 | 28/11 | 02/12 | 03/12 | 17/12 | 18/12

Continua após a publicidade

Local: Parque Ibirapuera

Atrações: Wesley Safadão, Dennis, Marcelo D2, Filipe Ret, Racionais, Alexandre Pires, Mari Fernandez, Jorge & Mateus, Doubdogz, Turma do Pagode, Alok, Anitta, Luisa Sonza, Jão, Silva, e muito mais. Os eventos contarão com transmissão ao vivo dos jogos da Copa do Mundo.

Ginga São Paulo

São Paulo: 24/11 | 26/11 | 28/11 | 02/12 | 03/12 | 05/12 | 09/12 | 13/12 | 17/12 | 18/12

Local: Ginásio do Ibirapuera

Atrações: Thiaguinho, Oludum, Chuvisco, Juliette, Barbara Labres, Dilsinho, Lucas Beat, Atitude 67, Henrique & Diego, Bonde Do Tigrão, João Gomes, Zaac, Zé Felipe, Turma do Pagode, Gloria Grove, Pericles, Gustavo Mioto, Mumuzinho, e muito mais. Os eventos contarão com transmissão ao vivo dos jogos da Copa do Mundo.

Festival Boogaloo

Continua após a publicidade

Santa Rita do Sapucaí: 10/12

Local: Cidade do Urso

Atrações: Luisa Sonza, Nando Reis, Melim e Lagum

Festival Baly

Fortaleza: 17/12

Local: Estacionamento do Shopping Iguatemi

Atrações: Juliette, Melim, e muito mais.

Continua após a publicidade

Caetano Veloso Turnê Meu Coco

São Paulo: 25/11 | 26/11 | 27/11

Local: Espaço Unimed

Rio de Janeiro: 02/12 | 03/12

Local: Jeunesse Arena

Porto Alegre: 16/12 | 17/12

Local: Auditório Araújo Vianna

Continua após a publicidade

Manu Gavassi

São Paulo: 26/11

Local: Tokio Marine Hall

Brasília: 27/11

Local: Ulysses Guimarães

Harry Styles: Love on Tour

São Paulo: 06/12 | 13/12 | 14/12

Local: Allianz Parque

Rio de Janeiro: 08/12

Local: Jeunesse Arena

Curitiba: 10/12

Local: Pedreira Paulo Leminski

Slipknot + Bring me the horizon

Rio de Janeiro: 15/12

Local: Jeunesse Arena

Knotfest

São Paulo: 18/12

Local: Sambódromo do Anhembi

Atrações: Slipknot, Judas Priest, Pantera, Bring Me The Horizon, Mr Bungle, Trivium, Sepultura, Motionless in White, Vended, Project46, Oitão, e Jimmy & Rats.

Trivium

São Paulo: 14/12

Local: Cine Joia

Judas Priest & Pantera

São Paulo: 15/12

Local: VIBRA

Titãs

Curitiba: 26/11

Local: Pedreira Paulo Leminski

Marisa Monte

São Paulo 17/12

Local: Arena Brasileira

Florianópolis: 03/12

Local: Hard Rock Live

Maringá: 08/12

Local: Sociedade Rural de Maringá Pavilhão Azul

Sorocaba: 10/12

Local: Recreativo campestre

Sandy

São Paulo: 30/11

Local: Vibra São Paulo

Rio de Janeiro: 09/12

Local: Qualistage

Campinas: 18/12

Local: Royal Palm Hall

Roberto Carlos

Rio de Janeiro: 03/12

Local: Qualistage

São José dos Campos: 09/12

Local: Arena Farma Conde

Black Alien

Rio de Janeiro: 09/12

Local: Circo Voador

Zé Ramalho

São Paulo: 03/12

Local: Tokio Marine Hall

Rio de Janeiro: 02/12

Local: Espaço Hall

Juiz de Fora: 08/12

Local: Terrazzo Events Center

Maria Rita

Rio de Janeiro: 02/12 | 03/12

Local: Circo Voador

Marcos & Belutti

São Paulo: 10/12

Local: Tokio Marine Hall

Djonga

Rio de Janeiro: 16/12 | 17/12

Local: Circo Voador

Os Paralamas do Sucesso

Rio de Janeiro: 17/12

Local: Qualistage