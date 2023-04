Conheça Colette Maze, a pianista francesa de 108 anos que vai lançar seu sétimo álbum

Nascida em 16 de junho de 1914, Colette Maze começou a entrar em contato com as teclas do piano ainda criança. Agora, aos 108 anos, a pianista prossegue sua trajetória musical anunciando que em breve lançará seu sétimo disco, 108 Years Of Piano.

Foi ao jornal francês Le Figaro, que a centenária musicista revelou que o novo trabalho contará com obras para piano de Gershwin, Piazzolla, Schumann e Debussy. Colette Maze explica que ainda mantém um ritmo de estudos constante, ocupando quatro horas do dia para praticar o instrumento, além de mostrar que mantém excelente saúde, sempre se movimentando, tudo o que propicia incrível destreza.









A pianista francesa Colette Maze, de 108 anos, em seu apartamento em Paris Foto: Stephane de Sakutin / AFP





A reportagem do Figaro pergunta à pianista qual o motivo para continuar tocando piano e fazendo música, e Maze, no alto de seus 108 anos, simplesmente diz: “Porque é a minha vida... o piano é um amigo”.

Trajetória

Colette Maze lançou o seu primeiro disco aos 84 anos e, aos 103, teve a satisfação de gravar um álbum com obras de seu compositor favorito, Claude Debussy.









Mas a música se fez presente para a pianista quando ainda era uma bebezinha. Foi ouvindo os vizinhos tocando piano que ela teve contato com os primeiros sons que iriam segui-la por toda a vida. Adolescente, com 15 anos Maze iniciu estudos na École Normale de Musique em Paris, tendo como professores nomes como Alfred Cortot e Nadia Boulanger.

A agora centenária pianista foi professora de música por muitos anos e, desde os seus 18 anos mora em seu apartamento que fica no 14º andar com uma vista deslumbrante para o Rio Sena, em Paris.

