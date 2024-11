Conheça o engenheiro italiano que viralizou com covers de músicas brasileiras; veja vídeos

Foi o desejo de conquistar uma garota que levou o tiktoker Francesco, que prefere ser conhecido apenas pelo primeiro nome, a gravar grandes sucessos da música internacional em italiano, incluindo clássicos brasileiros que fazem sucesso em seu perfil no TikTok, onde acumula 97,8 mil seguidores e mais de 1,2 milhão de curtidas.

Entre as versões de maior destaque estão as adaptações de Evidências, apelidada de “hino nacional” do Brasil e eternizada nas vozes de Chitãozinho e Xororó; Onde Anda Você, de Vinicius de Moraes e Toquinho; Amiga da Minha Mulher, de Seu Jorge; Domingo, do Só Pra Contrariar; Deixa Acontecer, do Grupo Revelação; e Ai, Se Eu Te Pego, de Michel Teló.

Francesco conta que aprendeu português nas ruas do Brasil Foto: @lafacciaitaliana

Francesco também fez covers de músicas como Meu Jeito de Amar, de Duda Beat; Não Deixe o Samba Morrer, de Alcione; Conselho, de Almir Guineto; Trem das Onze, de Adoniran Barbosa; e Chega de Saudade e Garota de Ipanema, ambas de Tom Jobim.

PUBLICIDADE “Tenho uma parte da família que emigrou para o Brasil nos anos pós-guerra. Mas a verdadeira faísca nasceu quando fiz um intercâmbio cultural com a Universidade de Campinas”, disse o tiktoker em entrevista à Ansa. Francesco morou na cidade paulista por um ano, período que considerou como “um dos momentos mais bonitos” de sua vida. A partir daí, teve a oportunidade de viajar por todo o centro, norte e nordeste do Brasil e de melhorar o nível de seu português.

“A verdadeira escola é a rua. Sempre digo brincando que aprendi português falando com todos os motoristas de Uber do Brasil”, brincou o cantor.

O começo de sua trajetória nas redes sociais, no entanto, está ligado a um amor em outro país: uma cantora francesa que ele conheceu em uma festa em Paris. “A ideia de traduzir músicas para o italiano nasceu, como sempre, para impressionar uma garota”, disse o tiktoker, acrescentando que a primeira canção traduzida foi composta pela própria mulher por quem ele se apaixonara.

Na ocasião, Francesco não usava muito as redes sociais, mas o cover em italiano “fez muito sucesso em termos de visualizações” e rendeu elogios. “Aí eu pensei: Bem, talvez tenhamos encontrado uma porta de entrada para o mundo da música”, lembrou.

No início, ele tentou diversos gêneros musicais, mas logo percebeu que os que geravam mais interação eram aqueles ligados à América do Sul. “E assim se tornou algo mais sério. A partir daí, alguns dos meus vídeos começaram a viralizar”, acrescentou.

O tiktoker revelou que escreve músicas há 14 anos, mas nunca teve coragem de publicá-las. Entretanto, a produção dos covers “foi um passo importante” para se desafiar, porque “é mais fácil cantar a música dos outros”.

“Meu objetivo é poder deixar meu trabalho atual para me dedicar ao meu amor: a música”, afirmou Francesco, que é engenheiro eletrônico especializado em informática e procura produtores e patrocinadores para iniciar o projeto.