The Weeknd não está de brincadeira na divulgação de The Idol, série em que estreia neste domingo, 4, na HBO. O rapper lançou nesta sexta-feira, 2, mais uma música da trilha sonora da produção. E desta vez com ninguém menos que a diva do pop Madonna.

The Weeknd diz que se inspirou em Drácula para desempenhar o primeiro papel importante na televisão Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

Na primeira primeira colaboração musical de The Weeknd com a rainha, Popular conta ainda com a participação de Playboi Carti. O ritmo animado e provocante casa com a proposta da série, que se pretende um drama sobre a fama e o setor musical com muito conteúdo explícito.

A música pode apontar um pouco do que esperar ver na tela. Em um trecho, a letra diz: “Implorando de joelhos para ser popular/Esse é o sonho dela, ser popular/Matar qualquer um para ser popular/Vender a alma para ser popular”. É possível que as personagens não poupem esforços na busca por se tornarem ídolos.

Ouça a nova música

Em “The Idol”, The Weeknd atua como co-criador, co-produtor e ator. Ele disse, durante apresentação no último Festival de Cannes, que se inspirou em Drácula para desempenhar o primeiro papel importante na televisão. Integram o corpo criativo também Sam Levinson (responsável pelo sucesso de Euphoria) e o roteirista Reza Fahim.

Popular sucede Double Fantasy, que foi a primeira música divulgada para a trilha da série. Esta, por sua vez, mais sensual que a lançada hoje. E com letra um tanto mais explícita.

Tão popular quanto The Weeknd

The Weeknd é cantor, rapper, compositor, produtor musical e ator canadense naturalizado americano. Recentemente, declarou que voltará a adotar o nome de batismo Abel Tesfaye para se apresentar. Por enquanto, porém, ainda é mais conhecido pelo nome artístico, que pretente ‘matar’.

Ele foi oficialmente nomeado “o artista mais popular do mundo” pelo Livro Guinness dos Recordes devido às reproduções no Spotify, onde continua sendo o mais ouvido, à frente de Ed Sheeran e Taylor Swift, entre outros.

Em 6 de junho, inicia a grande turnê de estádios pela Europa e América Latina, “After Hours Til Dawn”, com um show no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa. Seguido de outras paradas, como o London Stadium, em Londres, nos dias 7 e 8 de julho, o Metropolitano, em Madri, no dia 18 de julho, e o Olímpic Lluís Companys, em Barcelona, em 20 de julho.

A partir de setembro, dará o salto para o outro lado do Atlântico, começando no Estádio BBVA de Monterrey (México) no dia 26 e continuando em locais como o Foro Sol da capital mexicana nos dias 29 e 30 de mesmo mês ou o do River Plate em Buenos Aires nos dias 18 e 19 de outubro. (Com informações de EFE)