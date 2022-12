Conheça sete dos melhores pubs de São Paulo para curtir o clima de fim de ano

Conhecidos por suas cervejas, iluminação baixa e quente, boa oferta no cardápio e todas as influências britânicas na decoração - irlandesas, escocesas e inglesas - os pubs estão incorporados à noite de São Paulo desde os anos 90. Como a pandemia dá sempre uma mexida nesses endereços, vale repassar como andam alguns clássicos, como o Charles Edward, e os relativamente novos endereços, como o The Blue Pub. Pub vem do inglês formal “public house” e se trata de uma ótima alternativa aos bares e aos clubes de jazz ou rock já clássicos na noite. Pub é pub. Tem identidade, calor e charme. Escolha o seu e divirta-se.

The Blue Pub Foto: SEBASTIAO MOREIRA/AE

Leia também Margareth Menezes nega acumular dívidas de mais de R$ 1 milhão com os cofres públicos

The Blue Pub

O termo blue vem do azul que aparece na bandeira da Grã-Bretanha, mas quem conhece o bar diz que se trata também de uma homenagem ao Chelsea Football Club. Bem localizado no bairro da Bela Vista, está a dois quarteirões da Avenida Paulista (Alameda Ribeirão Preto com Campinas, nos Jardins).

Amantes de futebol vão reconhecer símbolos de times espalhados em flâmulas pelas paredes. Este bar tem luz bem interessante e serve o clássico chope de Guinness, muito elogiado pelos clientes, e um hambúrguer artesanal campeão. Destaque também para a programação de rock ao vivo na casa.

The Blue Pub

Alameda Ribeirão Preto,384 - Bela Vista, São Paulo - SP - 01331000

Telefone: (011) 2609-8233 / (011) 3284-8338

E-mail: bluepub@bluepub.com.br

Instagram: thebluepub

Site: http://www.thebluepub.com.br

Horário: segunda a quarta, das 16h à 01h

Quinta a sábado, das 16h às 02h

Domingo, das 15h à 01h.

Continua após a publicidade

Lotação: 400

Republic Pub Foto: David W Cerny

Republic Pub

Fiel pub inglês, se aproxima dos endereços londrinos a todo instante. Marcas de cerveja, cabines telefônicas decorativas na fachada, luzes baixas e um bar de madeira escura formam um conjunto bem charmoso. Rock clássico na programação é excelente. Há ainda um segundo ambiente, chamado Sports Bar, reserva três TVs ligadas em canais esportivos uma mesa de sinuca.

Republic Pub

Rua Delfina,110 - Vila Madalena, São Paulo - SP - 05443010

Celular: (011) 98531-9363

Continua após a publicidade

Whatsapp: (011) 96915-9591

Telefone: (011) 3814-7493

E-mail: contato@republicpub.com.br

Twitter: @Republic_pub

Facebook: facebook.com/republicpuboficial/

Instagram: republicpub

Site: http://www.republicpub.com.br

Continua após a publicidade

Horário: Quinta a sábado, das 20h às 02h

Domingo, das 19h às 0h

Lotação: 250

Bar Charles Edward Foto: Estadão

Bar Charles Edward

O velho Charles Edward se tornou um dos principais pubs da noite paulistana, ainda que esteja já há alguns anos na Avenida Juscelino Kubitschek, 1400. Abre também às terças e segue até sábado. Detalhes históricos na decoração são cristaleiras de 906, uma porta de madeira de 1935 - trazida um casarão na Argentina – e esculturas em papel machê. Eles contam com uma espécie de precursor do Clube do Whisky, com mais de 50 rótulos. Happy hour bem movimentado.

Bar Charles Edward

Continua após a publicidade

Av. Presidente Juscelino Kubitschek,1400, T1 - Acesso pela Rua Miriti S/N - Itaim Bibi,

Telefone: (011) 3079-2804 / (011) 3078-5022

E-mail: bar@barcharles.com.br

Twitter: @barcharles

Facebook: facebook.com/barcharlesedward

Instagram: barcharles

Site: http://www.barcharles.com.br

Continua após a publicidade

Horário: Terça a sexta, das 18h às 04h

Sábado, das 20h às 05h.

Lotação: 518

St John Pub Foto: Claudio Romero

St. John’s Irish Pub

Outro canto vheio de charme, o St. John’s Irish Pub, inaugurado em 2004, tem um pé nos pubs irlandeses. Há muita diversidade de cervejas e música ao vivo que aposta em blues, jazz e pop rock internacional. Investe também na cultura irlandesa, como quando realiza o Festival de Cultura Irlandesa com shows de bandas celtas. Um destaque é o board oficial para jogos de dardos, chegando a render campeonatos na casa.

St. John’s Irish Pub

Continua após a publicidade

Rua Itapura,1308 - Tatuapé, São Paulo - SP - 03310000

Celular: (011) 93332-2620

Telefone: (011) 2295-0677

E-mail: contato@stjohns.com.br

Facebook: facebook.com/stjohnspub/

Instagram: stjohnspub

Site: http://www.stjohns.com.br

Horário: Quarta a sexta, das 18h às 02h

Sábado, das 13h às 02h

Domingo, das 13h às 0h

Lotação: 600

Folks Pub Sertanejo Foto: Partipub Foto

Folks Pub Sertanejo

Mais rústico e posicionado para o público do sertanejo / country, conta com ótimos drinks e uma boa gastronomia. A música sertaneja ao vivo traz duplas novas e cria um ambiente de paquera. A casa possui dois ambientes. Um deles é voltado para as baladas e o outro, o rooftop, para encontros e conversas mais tranquilas. Dois destaques no cardápio: as coxinhas caipiras e o Burger Folks (duplo cheddar, maionese especial, alface americana e tomate).

Folks Pub Sertanejo

Rua Professor Atílio Innocenti,419 - Itaim Bibi

Telefone: (011) 3846-9734

E-mail: saopaulo@folkspub.com.br

Facebook: facebook.com/folkssp/

Instagram: folkssp

Horário: Terça e quarta, das 19h às 03h

Quinta a sábado, das 19h às 05h

Lotação: 300





Partisans Pub

Seu ambiente é cheio de criatividade, fazendo um crossover de esportes, cinema, música e gastronomia. A cozinha contemporânea é o forte, com hambúrgueres e petiscos, e as cervejas são Heineken, Edelweiss, Amstel, Birra Moretti, Murphys e Stella Artois.

Partisans Pub

Rua Cônego Eugênio Leite, 944 - Pinheiros,

Telefone: (011) 2361-6457

E-mail: upthepartisans@gmail.com

Twitter: @PartisansPub

Facebook: facebook.com/PartisansPub

Instagram: partisanspub

Site: http://www.partisans.com.br/

Horário: Quinta, das 17h às 01h

Sexta, das 17h às 02h

Sábado, das 16h às 03h

Lotação: 120

Serviços: Acesso a Deficientes

Banda Hollywood Again na casa de shows Metro Pub Foto: TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

Metrô Pub

Bela casa fora do roteiro mais clássico de São Paulo, tornado-se um lugar conhecido na zona leste da cidade. Muitas cervejas bem boas e hambúrgueres muito bem servidos, com atendimento perfeito. Os shows acontecem em um palco elevado, sobretudo com bandas de rock. Já foram mais de 180 bandas a passarem ali.

Metrô Pub

Rua Costa Rego,25 - Vila Guilhermina

Whatsapp: (011) 99883-7303

Telefone: (011) 2685-7303

E-mail: metropub@gmail.com

Facebook: facebook.com/metropubsp/

Instagram: metropub

Site: http://metropub.com.br

Horário: Quinta, das 18h à 01h

Sexta e sábado, das 18h à 03h

Domingo, das 18h à 01h

Serviços: Acesso a Deficientes