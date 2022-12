Conheça sete ótimos sebos de vinil em São Paulo

Final de ano, férias, folgas, recesso e São Paulo está pronta para ser desbravada. Amantes de vinil podem aproveitar para fazer o garimpo de LPs em lojas e galerias que resistem bravamente às condições econômicas e pandêmicas. E nenhuma outra cidade no país tem um circuito tão próspero de sebos. É preciso procurar e gastar os dedos para chegar às boas ofertas. Álbuns raros e com preços acessíveis existem, só precisam ser encontrados. Bom garimpo!

entrada do Casarão do Vinil Foto: Casarão Div

Casarão do Vinil

São mais de 700 mil LPs neste festival de LPs guardado pelo Casarão do Vinil. O título que eles possuem é de “maior retentor de discos da América Latina”. Quem ama a cultura do vinil não pode deixar de conhecer esse casarão antigo no bairro da Mooca.

Rua dos Trilhos, 1212 – Mooca





Luiz Calanca, da Baratos Afins Foto: WERTHER / ESTADAO CONTEUDO

Baratos Afins

Eles estão ativos desde 1978, com passagens históricas pelo rock brasileiro. O Baratos Afins, que já foi selo, está na Galeria do Rock, ambiente turístico da cidade. Os preços não são dos melhores, mas a qualidade dos discos muitas vezes compensa. O forte é o rock e a MPB, e um papo com os vendedores é sempre um aprendizado. O dono, Luiz Calanca, é um personagem de São Paulo, um guerreiro em defesa da música. Ele, a esposa e a filha trabalham em contato direto com os clientes.

Avenida São João, 439 – 2º andar – Lojas 314/318 – República e entrada também pela Rua 24 de Maio, 62 – República

Em imagem de 1996, Messias mostra livros de sebo que tem também vinis Foto: Acervo Estadão

Sebo do Messias

Um dos sebos mais tradicionais de São Paulo tem uma seção só para LPs. Impossível não sair com alguns títulos selecionados de lá. A casa localizada bem no centro é de 1930, um lugar bem charmoso, pertinho da estação Sé, na linha vermelha do metrô. É possível fazer compras online.

Onde: Praça Doutor João Mendes, 140 – Sé

Sebo José de Alencar Foto: Sebo José de Alencar

Sebo José de Alencar

Este também é dos conceitos antigos de sebo e bem próximo da estação Sé do metrô. é preciso garimpar, como em todos os sebos, mas a possibilidade de se encontrar vinis raros é grande. Os preços, com um pouco de paciencia, são bastante atrativos.

Onde: Rua Quintino Bocaiúva, 285 – Sé

Galeria Nova Barão Foto: Nova Barão Maurício Lima





Galeria Nova Barão

Belo lugar, conservado e charmoso, esta galeria na República abriga várias lojas especializadas. Muitos amantes de vinil correm pra lá. Dentre as lojas de destaque estão a Big Papa Records (que vende online), a Corsário Discos, a Blue Sonic, a Tuca Discos, a Locomotiva Discos (que vende discos novos, usados e tem loja virtual) e também a Baú dos Discos.

Onde: Rua Sete de Abril, 154 – República

Imagem do Museu do Disco Foto: VIDAL CAVALCANTE / ESTADÃO

Museu do Disco

O nome é uma marca de uma das maiores lojas de discos do País. Com a decadência do império do LP, ela fechou, mas sobrou esse recanto de discos usados sensacional. Vale muito o garimpo.

Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 274 – Sé

Galeria Boulevard Foto: Boulevard Photos

Galeria Boulevard do Centro

São várias lojas neste endereço que valem um passeio por ali em um sábado de manhã. A loja do DJ Tony Hits, um dos primeiros no Brasil, fica por ali, especializada em black music. A Celsom, de música brasileira, também. E há muitas outras.

Rua 24 de Maio, 188 – República