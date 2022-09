Coreia do Sul comemora sucesso de ‘Round 6′ no Emmy

O sucesso do drama distópico da Netflix no Emmy – incluindo o principal prêmio de atuação para seu protagonista, Lee Jung-jae, o primeiro de uma série em língua estrangeira – foi recebido com aplausos na Coreia do Sul e saudado como o exemplo mais recente da ascensão do país como uma potência cultural. Os principais meios de comunicação coreanos, como MBC e Yonhap, fizeram da notícia a história principal em seus sites. Chosun Ilbo, um dos maiores jornais do país, disse que Round 6 escreveu uma “nova história no K-drama”. ”Parece que as produções sul-coreanas estão sendo cada vez mais reconhecidas internacionalmente, o que me deixa animado”, disse Lee Jae, produtor comercial de Seul, que assistiu à série assim que foi lançada no ano passado.

Trecho da série coreana 'Round 6' Foto: NETFLIX

Round 6, um drama de sobrevivência de nove episódios do diretor e roteirista sul-coreano Hwang Dong-hyuk, tornou-se um fenômeno global, graças aos seus cenários coloridos e críticas agudas à sociedade capitalista. A série, que foi produzida pela Netflix e lançada em setembro de 2021, tornou-se a mais assistida de todos os tempos.O drama é centrado em uma competição na qual 456 pessoas profundamente endividadas são colocadas umas contra as outras até a morte por um prêmio em dinheiro de quase US$ 40 milhões. Os jogadores devem avançar por várias rodadas de jogos infantis, como cabo de guerra e estátua, para ganhar. Os perdedores são mortos instantaneamente.A popularidade da série desencadeou um frenesi de fantasias de Halloween com agasalhos verdes, macacões rosa e máscaras pretas como os trajes usados pelos jogadores e guardas da série.

A premissa contundente do programa sobre uma sociedade profundamente desigual e falência moral encontrou ressonância além da Coreia do Sul, explorando uma frustração com as disparidades de riqueza que são familiares para pessoas de todo o mundo.”Ela lida com a questão dessa crescente tendência global de uma enorme lacuna entre ricos e pobres, e esse fenômeno não é exclusivo da Coreia – é algo que a comunidade internacional está passando coletivamente”, disse Lee, a estrela da série, em julho.

Na época, a série superou outras séries populares de língua não-inglesa, como “A Casa de Papel” e “Lupin”, de acordo com Ted Sarandos, codiretor executivo e diretor de conteúdo da Netflix. Em uma conferência de negócios no ano passado, ele disse que “Round 6″ estava “na frente de todas elas”.O sucesso da série é o mais recente de uma série de elogios internacionais para produções sul-coreanas que exploraram temas de desigualdade e luta econômica.

Em 2020, “Parasita”, a sátira de classe dirigida por Bong Joon Ho, tornou-se o primeiro filme em língua estrangeira a ganhar o Oscar de melhor filme. No ano passado, Youn, uma veterana estrela coreana, ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por seu papel em “Minari: Em busca da felicidade”, o filme sobre uma família azarada de imigrantes coreanos na zona rural do Arkansas na década de 1980, quando muitos coreanos pobres foram para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor.

Esses prêmios anteriores sinalizaram uma crescente aceitação de produções em língua estrangeira, disse Daniel Martin, professor de estudos de cinema do Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia. Ele disse que o sucesso de “Round 6″ no Emmy pode ser “um sinal de esperança de uma mudança geracional”.Embora o público possa “voltar a não se importar com conteúdo que não seja em inglês, a vitória de ‘Round 6′ mostra que os espectadores são receptivos ao conteúdo coreano, o que é encorajador”, disse Martin. A Coreia do Sul emergiu como um gigante do entretenimento nos últimos anos, cativando o público internacional com bandas de K-pop como BTS, bem como séries de TV de sucesso e filmes aclamados pela crítica.

Mais recentemente, “Uma advogada extraordinária”, uma série coreana otimista sobre uma jovem advogada autista, foi a série em língua não inglesa mais assistida na Netflix nas últimas semanas.A Ásia é um mercado cada vez mais importante para a Netflix. Nos primeiros três meses do ano, com a Netflix perdendo assinantes pela primeira vez em uma década, a Ásia foi a única região que apresentou crescimento, com Japão, Índia e Filipinas entre os países que adicionaram assinantes. No segundo trimestre, a Netflix adicionou 1,1 milhão de assinantes na Ásia.

Para Round 6, os Emmys são apenas sua mais recente conquista. Em fevereiro, o drama arrecadou vários prêmios no Screen Actors Guild Awards, incluindo de ator principal para Lee e Jung Ho-yeon. Lee, um dos atores de maior sucesso na Coreia do Sul, começou sua carreira como modelo antes de estrelar vários filmes coreanos de sucesso, interpretando protagonistas românticos e gângsteres cruéis. Sua estreia na direção, “Hunt”, um thriller de espionagem, foi lançado na Coreia do Sul no mês passado.Nas mídias sociais e nos fóruns online, seus fãs fizeram elogios após sua vitória no Emmy. Um fã disse no Twitter: “Para Lee Jung-jae da Coreia do Sul! Parabéns por ganhar por melhor ator. Você é um ator que dá tudo de si em seu trabalho e para seus fãs. Eu aplaudo você, alguém cujo trabalho duro merece essas conquistas.”Outro tuitou: “Uau, Lee Jung-jae ganhou o prêmio de melhor ator. Ele é realmente incrível.”Em seu discurso de aceitação, Lee reconheceu o apoio de seus fãs em casa e seu amor pela série. “Gostaria de compartilhar essa honra com minha família, amigos e nossos fãs preciosos assistindo da Coreia do Sul. Obrigado!” ele disse. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES