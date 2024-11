Corpo de Liam Payne chega ao Reino Unido três semanas após morte do cantor

O corpo de Liam Payne chegou a Londres nesta quarta-feira, 6, três semanas após a morte do cantor, que caiu da sacada de um hotel na Argentina. O corpo saiu do Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, com destino à catedral de Saint-Paul, em Wolverhampton, onde familiares, amigos e fãs terão a oportunidade de prestar suas últimas homenagens.

O cantor Liam Payne em foto de 2019 Foto: Tolga Akmen/TOLGA AKMEN

Segundo o Daily Mail, o avião que transportava o corpo do músico pousou às 7h49 (horário local) no Aeroporto Heathrow, em Londres. De acordo com o jornal The Mirror, o pai de Liam, Geoff Payne acompanhou a viagem de Buenos Aires até a capital britânica. O corpo do astro será embalsamado, e o enterro deve acontecer no final de semana.

Nesta semana, Geoff se pronunciou pelas redes sociais pela primeira vez.

“Sinto muito a sua falta”, escreveu ele em uma publicação no Instagram que trazia uma foto do cantor em preto e branco. Ele agradeceu aos fãs de Liam por “todo o amor” dado a ele. “Agradeço a cada um de vocês. Por favor, deem um tempo à nossa família, para nós mesmos. Obrigado, pessoal”, disse.

Geoff Payne, pai de Liam Payne, na entrada do hotel de Bueno Aires que o filho morreu. Ele agradeceu o apoio e carinho dos fãs Foto: Juan Mabromata/JUAN MABROMATA

Liam Payne morreu em 16 de outubro de 2024 após sofrer uma queda no hotel em que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina. Exames toxicológicos indicaram a presença de algumas drogas em seu organismo. Ele teria sofrido cerca de 25 lesões com a queda, que resultaram no óbito.

Polícia prende suspeitos

Na quinta-feira, 7, autoridades argentinas prenderam três pessoas suspeitas de envolvimento na morte de Liam Payne. Segundo o promotor Andrés Esteban Madrea, em entrevista ao portal Sky News, os suspeitos responderão por “abandono de pessoa seguido de morte, fornecimento e facilitação de entorpecentes”. A autópsia realizada no corpo de Payne revelou traços de crack, cocaína e outras drogas.

Entre os acusados estão um assistente pessoal do músico, um funcionário do hotel e o fornecedor das drogas.