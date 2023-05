Crítica: de patinho feio a promessa pop, Thiago Pantaleão veio para ficar

Anos antes de lançar o seu primeiro disco, Fim do Mundo (2022), e de também ser reconhecido por suas danças virais e sensuais no TikTok, foi Marília Mendonça que fez com que Thiago Pantaleão entrasse com o pé direito no meio musical.

A eterna rainha da sofrência compartilhou em suas redes sociais (em abril de 2020), a sétima música autoral da carreira de Thiago (publicada em dezembro de 2019), o que fez com que ele entrasse na indústria e transformasse a sua, até então curta, trajetória artística na primeira aposta audiovisual de sua vida.

Natural de Paracambi, interior do Rio de Janeiro, o jovem de 25 anos, que não tira Jazmine Sullivan e Daniel Caesar de sua playlist, começou cantando na igreja e hoje encerra a sua primeira era pop com o lançamento da versão deluxe do seu disco de estreia, disponível em todas as plataformas de streaming desde o dia 5 de maio.

Com mais de 22 milhões de plays nas plataformas de áudio e no YouTube, Fim do Mundo, o primeiro álbum da carreira de Thiago Pantaleão, ganhou uma repaginada com releituras inéditas de quatro faixas assinadas pelos produtores musicais Pablo Bispo e Ruxell.

Neste trabalho, o sucesso Desculpa Eu Por Não Te Amar e Tudo Em Seu Lugar são apresentadas em versões acústicas, para calar quem duvida de sua potência vocal, enquanto os hits Konoha e Disk incorporam batidas do funk.

Na Barra da Tijuca (RJ), acompanhei os bastidores da gravação do novo videoclipe Tudo Em Seu Lugar. O vídeo é uma clara inspiração em Untitled de D’Angelo.

O sexy appeal da referência está presente, mas é a voz de Thiago que se destaca e ecoa pelo camarim quando o cantor grava o desafio do aplicativo TikTok, que consiste em atingir as mesmas notas musicais que Beyoncé utilizou durante um show, em Dubai, neste ano. Ele consegue de primeira, mas prefere aperfeiçoar pela segunda vez.

“Eu sabia que queria ser cantor desde pequenininho, quando vi a minha mãe cantar na igreja, mas ainda não era um propósito de vida. Tudo mudou quando eu vi a Rihanna cantando pela primeira vez, já que a música dela foi a primeira que tive contato fora do ambiente religioso e foi nesse momento que eu tive certeza de que aquele era meu grande sonho”, diz.

A sua paixão pela música pop veio quando ainda estava ligado à igreja. Seus pais sempre o incentivaram e notando toda a sua devoção, o colocaram rapidamente em um curso de inglês, já pensando em um futuro promissor.

“Foi um processo de autodescoberta. A minha transição da igreja para a música pop foi algo natural, foi uma questão de me sentir pertencente. Eu precisava expandir, precisava viver outras paradas, e foi com a música que isso tudo aconteceu”.

Ele ainda enfatiza: “Comecei a consumir outros artistas fora desse ambiente, naturalmente fui me desvinculando dos dogmas e passei a viver a arte e a música da forma mais livre, com muita reflexão e, cara, isso foi a melhor coisa da minha vida”.

Além de Rihanna, o pedestal de inspiração do cantor é formado por Daniel Caesar, Frank Ocean e Beyoncé, que segundo ele ‘é uma fonte de inspiração para qualquer artista vivo’.

“Já aqui no Brasil tenho Glória Groove, Anitta e o Jão, que conquistou o coração de todos, e também o meu”, conta aos risos.

O cantor Thiago Pantaleão Foto: Matheus Aguiar

Thiago tem gogó suficiente para ser comparado com as suas grandes inspirações internacionais, mas é constantemente atacado nas redes sociais ‘por se exibir mais do que canta’. O cantor não poupa esforços para mostrar a sua habilidade com a dança e muito menos para esconder o seu corpo malhado.

“Os ataques costumavam me atingir até eu perceber que o problema não estava em mim, talvez o problema esteja na pessoa. Eu também já fui o fã eufórico que precisava a todo custo viver daquela interação na internet”.

“Estou tendo a oportunidade de fazer o meu trampo, tem muita gente que adora, que é o principal para mim, muitos chegam dizendo que meu trabalho ajudou na questão da autoestima e eu sei que o que é não se sentir atraente. Essa minha ajuda na vida de milhares de outras pessoas abafam o caso dessas que chegam na força do ódio”, responde.

Mas quem vê Pantaleão exibindo toda a sua autoconfiança nos dias atuais, não imagina que foi através de sua entrada na plataforma de conteúdo adulto, OnlyFans, que ele conseguiu reconstruir a sua autoestima - além de garantir uma boa qualidade de vida para a sua família, antes mesmo de se consagrar como cantor.

“Na escola eu sempre fui chamado de feio, meu apelido era cotonete ou Baby da Família Dinossauro. Lembro que teve uma disputa de beleza entre os alunos, e todos eles ganharam nota entre nove e dez, mas quando chegou na minha vez, era um ou zero e isso me machucou muito, durante um bom tempo”, diz.

Segundo ele, os gominhos e a sensualidade são frutos de sua busca por aceitação.

“Comecei a malhar por necessidade, já que eu tinha pouquíssima gordura e massa magra e então passei a curtir meu corpo no espelho, uma coisa que até então era impensável e motivo de pavor. Eu chorava toda vez que me olhava”.

Queria ter cabelo lisinho e olho azul, eu tentei ter o estilo emo na época, mas meu cabelo crespo sempre cresceu para cima e não para baixo e isso doía muito. A partir do momento em que eu comecei a gostar do que eu estava vendo, comecei com meus posts na internet e foi quando uma galera passou a me elogiar.

Como assim agora sou bonito? Eu notei o desejo no olhar das pessoas, o carinho e então entendi que era uma pessoa atraente, revela o performer.

Thiago Pantaleão não utiliza a plataforma de maneira explícita: “A plataforma OnlyFans veio como um teste e percebi que existiam pessoas que estavam aptas a me ver de uma forma mais exclusiva. Eles estão pagando para me ver de uma forma diferente, sabe? Isso deu um gás na minha autoestima.

“O ‘OF’ me ajudou demais e ajudou a estruturar a vida dos meus pais, posso dizer que hoje em dia eu vivo muito bem. Isso tudo faz parte do meu processo de descoberta como ser humano, cidadão, homem e quanto um cara atraente”, finaliza o assunto.

Nadando contra a maré de sucesso composta por sertanejo universitário e funk, os únicos estilos que dominam o top 50 do Spotify Brasil e as rádios - parâmetros para os sucessos atuais - Thiago investe na música pop, que é dominada pelas mulheres globalmente e quase inexiste no mercado nacional.

Apesar de flertar com o brega funk em algumas de suas produções, Thiago atravessa o mercado fonográfico em um estilo diferente às atuais tendências musicais brasileiras e como se não fosse difícil o suficiente, o artista é assumidamente bissexual.

“Eu tenho muita vontade de fazer o meu pop maior, que é cantar, dançar, ser um grande performer. Isso vem desde criança comigo, a dança sempre esteve ligada ao meu canto. Independente do número de cantores pop ser bem menor do que o de cantoras, eu quero, sim, ser mais um, mas ter o diferencial de toda a galera que já está na ativa.”

“Vou correndo atrás do meu, independente de como esteja o mercado, principalmente do quanto ele esteja difícil. É um caminho a mais que a gente faz, é mais demorado, é mais trabalhoso, temos que nos provar mais, mas isso não é problema para mim, estou com disposição e saúde para entregar”, comenta.

Novo disco ainda em 2023.

Pantaleão ainda está trabalhando no encerramento de sua primeira era, mas o segundo álbum de estúdio deve estrear nos próximos meses.

“Esse meu primeiro disco foi uma espécie de diário e eu passei por tudo que passei de uma maneira muita rápida. As músicas falam de experiências que vivi desde quando era um garotinho até as experiências que ainda não vivi e quero viver após meus 25 anos”, encerra.

O carioca já está em estúdio para um novo disco (ainda sem nome) com previsão de lançamento pela Som Livre para o segundo semestre e a primeira colaboração, confirmada com exclusividade para o Estadão, é com a rapper N.I.N.A do Porte.

N.I.N.A lançou seu primeiro álbum em 2022, intitulado Pele. Estamos atentos!