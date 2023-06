Paul McCartney desenterra suas fotos dos anos 1960 com Conan O’Brien

Paul McCartney foi ovacionado de pé no Tribeca Festival ao promover seu novo livro. O ídolo dos Beatles lança uma coleção de fotografias desenterradas intitulada 1964: Eyes of the Storm. A “tempestade” referenciada no título do livro é a Beatlemania, com um jovem McCartney apontando suas lentes para fora do centro dela. A reação entusiasmada do público no Tribeca Festival, foi registrado pela Variety.

McCartney tirou 275 fotos, entre 1963 e 1964, em uma câmera de 35 mm. Dessa forma, documentou a incrível ascensão dos Beatles na Europa e a primeira visita à América, incluindo sua apresentação histórica no The Ed Sullivan Show. Junto de Conan O’Brien, que estava gravando um episódio ao vivo de seu podcast, o cantor contou à plateia que pensou ter perdido as fotos até que um arquivista de fotos em Londres as recuperou em 2020.

McCartney levou o público de Nova York 60 anos atrás, fornecendo contexto para suas fotografias e relembrando aqueles anos cruciais para os Beatles. As fotos que provocaram a reação mais forte do público foram fotos íntimas e desprotegidas de John Lennon. “Ele teve uma vida realmente trágica”, disse Paul.

Após longas histórias sobre a trajetória da banda, O’Brien concluiu a noite com um relato carinhoso à McCartney, momento registrado pelo repórter da Variety Ethan Shanfeld. “Não consigo pensar em uma única pessoa que trouxe mais alegria para mais pessoas do que você”, disse.