Vai para o show da Taylor Swift? Veja como manter seu ingresso protegido

Após longa espera e uma batalha árdua para superar a fila de ingressos do aguardado show de Taylor Swift, os fãs brasileiros agora têm uma nova missão: a segurança dos tão desejados ingressos. A fila para garantir um lugar em uma das apresentações do The Eras Tour no Brasil chegou a 1,6 milhão de pessoas nesta segunda-feira.

Adotar cuidados extras podem garantir que os ingressos permaneçam protegidos até a chegada da cantora no País, em novembro. Perdas, roubos, furtos e uso indevido são alguns dos problemas que podem ser evitados. Para isso, atenção ao armazenamento seguro e a proteção de informações pessoais são importantes medidas a serem adotadas.

Acompanhe algumas dicas para proteger seu ingresso

Evite posts dos ingressos nas redes sociais

O compartilhamento das informações do seu ingresso em redes sociais pode facilitar a falsificação e uso indevido. Evite publicações em que informações, como o QR Code, estejam expostas.

Proteja sua conta em sites de venda

Se o ingresso estiver vinculado a uma conta em um site ou aplicativo, certifique-se de proteger sua conta com uma senha forte e única. Evite utilizar senhas óbvias.

Continua após a publicidade

Atualizações de segurança

Mantenha as atualizações do seu dispositivo em dia, isso minimiza os riscos de invasões que possam comprometer os ingressos.

Faça backup

Salvar uma cópia do seu ingresso em um dispositivo de nuvem é importante para resguardar eventuais problemas que possam acontecer no dispositivo principal em que seu ingresso está armazenado.

Os cuidados não se restringem aos ingressos virtuais. Os bilhetes físicos não devem, igualmente, ser compartilhados em redes sociais e devem ser guardados em local protegido de luz e calor.

Taylor Swift se apresenta nos estádios Nilton Santos, no Rio, nos dias 18 e 19 de novembro e, no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 24, 25 e 26 de novembro.