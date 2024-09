Cyndi Lauper diz que show no Rock in Rio não será o último no Brasil: ‘Levarei a turnê de despedida’

O show da cantora Cyndi Lauper, 71, no dia 20 de setembro no Rock in Rio não será o último da artista em terras brasileiras. Em entrevista ao Estadão na tarde desta segunda-feira, 9, Cyndi adiantou que pretende trazer a sua turnê de despedida ao País.

“[O Rock in Rio] vai ser divertido, mas eu vou com a minha turnê [de despedida] depois disso”, comentou a cantora. Cyndi disse que ainda não há datas para a sua nova passagem pelo Brasil, mas revelou que, além do País, também pretende visitar a Argentina.

Cyndi Lauper diz que pretende trazer turnê de despedida ao Brasil. Foto: Elaina Finkelstein/Biblioteca do Congresso/Reprodução

Eu prometo que eu vou, porque eu tenho muitos fãs no Brasil que têm sido fantásticos. [...] Eu preciso dizer ‘obrigada’ para os meus fãs no Brasil, porque eu os amo. Cyndi Lauper