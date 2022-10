Daniel chama 40 sertanejos para show de seus 40 anos de carreira

O cantor Daniel vai gravar o DVD de seu show em homenagem aos 40 anos de carreira no próximo dia 21 de dezembro. As vendas de ingressos tiveram início neste sábado, 22, com alguns setores já esgotados.

A ideia é que haja 22 participações especiais em músicas cantadas em conjunto com convidados como Luan Santana, Chitãozinho e Xororó, Bruno e Marrone, Maiara e Maraísa e Michel Teló.

O projeto se chama Daniel canta João Paulo e Daniel - 40 anos de história, e será também uma homenagem à dupla do músico no início de sua carreira. “Se não fosse tudo o que vivemos juntos, hoje eu não estaria aqui diante do meu público. Tudo se deve a essa parceria, ao meu saudoso irmão e parceiro que nos deixou há 25 anos”, destacou o cantor.

O parceiro de Daniel morreu em 12 de setembro de 1997, aos 34 anos, em um acidente automobilístico na região de Franco da Rocha, quando viajava para Brotas, terra da dupla, voltando de um show em São Caetano do Sul, na Rodovia dos Bandeirantes.

Mais informações sobre o show e a venda de ingressos podem ser encontradas no site Uhuu (clique aqui para acessar).

Quem vai cantar no show do DVD Daniel canta João Paulo e Daniel - 40 anos de história

Divulgação de show em homenagem aos 40 anos de carreira de Daniel

Segundo a organização estas são as presenças confirmadas, totalizando 39 cantores. Há ainda uma “atração surpresa” não divulgada.

1) Jorge e Matheus

2) Henrique e Juliano

3) Luan Santana

4) Maiara e Maraísa

5) Fernando e Sorocaba

6) Marcos e Belutti

7) Zé Neto e Cristiano

8) Chitãozinho e Xororó

9) Bruno e Marrone

10) Rio Negro e Solimões

11) Gian e Giovani

12) Rick e Renner

13) João Bosco e Vinícius

14) Paraná

15) Edson e Hudson

16) João Neto e Frederico

17) Cesar Menotti e Fabiano

18) Ataíde e Alexandre

19) Cezar e Paulinho

20) Michel Teló

21) Guilherme e Santiago