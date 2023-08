Desaparecimento de casal após festival nos EUA completa 50 anos sem respostas; veja o que se sabe

O desaparecimento de Mitchel Weiser, de 16 anos, e Bonnie Bickwit, de 15, após a participação no festival Summer Jam, nos Estados Unidos, completou 50 anos em julho, ainda sem respostas. O casal foi visto pela última vez após pegar uma carona.

Os desdobramentos do caso, que já foi retratado em uma série de true crime chamada Missing Persons – Pessoas Desaparecidas, em tradução livre, foi retratado em uma longa matéria exclusiva da Rolling Stone. Conforme a revista, a família dos adolescentes acusa a polícia local de ter tratado o incidente com desdém, o que pode ter dificultado a busca por informações.

Tudo começou em 1973, no estado de Nova York, quando os dois decidiram que participariam do evento que traria bandas como Grateful Dead, Allman Brothers e The Band. Cerca de 150 mil ingressos haviam sido adquiridos para os shows, mas 200 mil pessoas surpreenderam os produtores ao chegarem ao local no dia.

A multidão fechou estradas, semelhante ao que havia acontecido com o Woodstock, e o evento foi transformado em um festival gratuito. O Summer Jam entrou para o Guinness como a “maior presença reivindicada em um festival pop”. Das 600 mil pessoas que compareceram ao local, porém, apenas Mitchel e Bonnie desapareceram.

Mitchel Weiser e Bonnie Bickwit desapareceram em 1973 após participarem do festival Summer Jam. Foto: mitchelandbonnie.com/Reprodução

Após perceberem que o casal ainda não havia voltado para casa, a família acionou a polícia, que acabou por ignorar os apelos dos pais. Os investigadores trataram os adolescentes como “fugitivos hippies”.

A família passou a fazer investigações por conta própria, distribuindo panfletos, colocando anúncios em jornais e contratando um detetive particular. Eles chegaram, até mesmo, a se infiltrar em comunidades hippies e seitas em busca de respostas.

Continua após a publicidade

O caso traria a atenção das autoridades e seria reaberto apenas em 2000. Na mesma época, a série Missing Persons também reviveria o desaparecimento do casal, entrevistando um homem que dizia ter tido visões de um suposto assassinato dos adolescentes.

Três meses depois da transmissão da produção, um homem, chamado Allyn Smith, passou a fazer tentativas desesperadas de ligações de telefone dizendo que tinha informações sobre o desaparecimento. Smith disse que os dois haviam pegado carona para casa, mas pararam para se refrescar em um rio.

O homem alegou ter visto a menina gritando e se debatendo na água, quando Mitchel pulou para salvá-la. O casal, porém, teria sido levado pelo rio e se afogado acidentalmente.

Os investigadores acreditaram na versão de Smith e passaram a tratar o relato como uma conclusão possível. Os corpos dos adolescentes, porém, ainda não haviam sido encontrados, o que ainda deixava dúvidas.

Em 2013, a polícia recebeu um telefonema misterioso de uma mulher da Califórnia. Segundo ela, o pai estaria envolvido no assassinato de Mitchel.

A mulher relatou que, quando tinha 11 anos, se lembra de ter encontrado um menino, que aparentava estar “desconfortável e agitado”, em um restaurante. Ela afirmou que o pai e um grupo de homens a agrediam e assediavam outras crianças na época.

Uma investigação feita próxima ao local relatado pela mulher, porém, não revelou nada. O pai morreu no ano passado e nunca houve nenhuma acusação contra ele que envolvesse o desaparecimento, conforme a Rolling Stone.

Continua após a publicidade

A polícia norte-americana continua tentando encontrar respostas e testemunhas envolvidas com o caso. Atualmente, Mitchel teria 66 anos e Bonnie, 65.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais