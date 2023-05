Djavan comenta suas três músicas mais tocadas; veja o vídeo

Em levantamento exclusivo para o Estadão, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) listou as 20 músicas mais tocadas do cantor e compositor Djavan nos últimos 10 anos - o ranking leva em conta o número de execuções públicas.

Djavan comentou as três primeiras colocadas. São elas: Oceano, Flor de Lis e Sina (confira a lista completa mais abaixo). As três estão no repertório do seu novo show, a turnê D, que ele apresenta neste sábado, 20, em São Paulo, no Espaço Unimed.

Ranking das 20 músicas de Djavan mais ouvidas

(nos últimos 10 anos)

Oceano Flor de Lis Sina Meu Bem Querer Pétala Lilás Faltando Um Pedaço Se Samurai Fato consumado Eu Te Devoro Azul Serrado Capim e Um Amor Puro Seduzir Cigano e Lambada de Serpente Açaí Esquinas e Nem Um Dia A Ilha Avião/Asa

Fonte: Ecad

