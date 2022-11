Do apoio a artistas jovens à defesa da democracia, Gal não se calou

Publicidade

O Brasil perdeu, na manhã desta quarta-feira, 9, a cantora Gal Costa, uma das maiores vozes do País. Em seus mais de 50 anos de carreira, Gal mostrou quem era, inovou, celebrou nomes consagrados da música e se uniu a novos, principalmente nos últimos discos.

Um dos marcos de sua reinvenção foi o disco Recanto, lançado em 2011. O álbum em que a cantora interpreta canções inéditas compostas por Caetano Veloso, a quem ela carinhosamente chamava de “meu compositor”, foi responsável também por renovar seu público, conquistando um público mais jovem.

“Nossa relação de amor é musical”, disse a artista ao Estadão, sobre sua relação com Caetano quando do lançamento do disco. Quando perguntada se não era uma obrigação de artistas consagrados lançarem novos compositores, ela brincou e respondeu: “Ah, eu recebi um material de um compositor novo chamado Caetano Veloso”.

Anos mais tarde, ela viria a gravar os novos (ou nem tanto assim) compositores no disco Estratosférica. Inéditos em sua voz, nomes como Mallu Magalhães, Marcelo Camelo, Céu e Jonas Sá aparecem no álbum lançado em 2015. “Eu gosto muito de ousar, eu não tenho que ser uma diva, sempre”, disse a estrela em entrevista ao Estadão quando do lançamento. “A ideia do trabalho era fazer um disco jovem, fresco, exatamente um disco que reflita o meu momento”, continuou. Gal tinha lançado anos antes o Recanto, que tivera uma conexão mais forte com o público mais jovem. “A minha idade cronológica não combina com a idade de minha alma”, disse.

Nos últimos anos de sua carreira, Gal também gravou com a grande estrela da sofrência, Marília Mendonça. Gal disse ter ouvido críticas por sua parceria, mas como em grande parte de sua vida, a cantora ignorou e seguiu em frente. “Muita gente apoiou, muita gente reclamou. Muita gente falando: você não precisa disso. Sabe essas coisas de ódio que a internet destila? Isso é horrível. Nós somos duas mulheres que fazemos música. O público dela é dela, o meu é o meu”, defendeu na época. “Na música, a gente tem de ser democrático, ainda mais neste momento. Tem música boa em todos os cantos. A gente não pode ser elitista nem radical.”

‘Não sou feminista’

Curiosamente, apesar de ser um ícone do empoderamento feminino, dado sua forma de se posicionar e colocar seu corpo e ideias no mundo, a cantora declarou em 2017 que não era feminista. Naquele ano, ela estava em turnê com Gilberto Gil e Nando Reis, no show Trinca de Ases. Ela também disse que, apesar das conquistas, as mulheres ainda precisam avançar. “Acho que essas mulheres que se destacam, que se empoderam já fazem naturalmente um trabalho feminista, sem intenção de ser feminista. Não sou feminista, mas acho que o futuro é das mulheres. No futuro, a gente vai dominar”, falou.

Gal Costa e Marília Mendonça haviam lançado uma parceria em 2018, 'Cuidando de Longe'.

No mesmo ano, ela se preparava para entrar em turnê com o show Estratosférica Ao Vivo. Na época, quando conservadores chamaram Caetano de pedófilo por conta de seu relacionamento com Paula Lavigne, com quem o compositor ainda é casado, ela saiu em defesa do amigo. “É um momento muito estranho este que estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Há uma tendência muito ruim da parte das pessoas de intolerância, que chega à censura. A censura não vem só de cima, vem também das pessoas.”

Ainda sobre temas políticos, em 2019, quando do lançamento do disco A Pele do Futuro ao Vivo, Gal foi enfática em se posicionar contra a intolerância religiosa e contra a homofobia. “É uma maneira de defender a cultura negra, a religião negra, da qual eu faço parte. Sou do candomblé de dona Menininha do Gantois, grande mulher, linda, negra, sábia”, disse sobre o disco Obatalá - Uma Homenagem a Mãe Carmen, lançado naquele ano.

Na mesma entrevista, a cantora criticou a censura sofrida por uma HQ durante a Bienal do Livro no Rio de Janeiro porque dois personagens apareciam se beijando na capa. “Quando eu assisti pela televisão que o (prefeito Marcelo) Crivella tinha censurado o beijo de dois homens (no livro) na Bienal do Rio, que eu vi as pessoas falando que ele tinha permitido vender os livros num invólucro preto, me lembrei do (disco) Índia, porque com o Índia, que saiu nos anos 1970, foi assim. Meu disco tinha de ser vendido num invólucro preto, não tinha nada de mais”, rememorou o episódio de censura de seu álbum.

“Com o governo federal que a gente tem hoje, a gente fica assustada com as declarações, com a maneira como as coisas são tratadas. A gente que viveu na época da ditadura tem medo que isso volte, está aí na atmosfera”, continuou, fazendo menção à gestão de Bolsonaro na presidência.