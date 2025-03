Documentário sobre Milton Nascimento ganha trailer emocionante; assista prévia

Dirigido por Flavia Moraes, o filme tem estreia marcada para 20 de março, com distribuição da Gullane+. Ao longo da produção, Milton compartilha lembranças de sua carreira e o impacto de sua obra, que atravessa gerações e fronteiras.

Com narração de Fernanda Montenegro, a prévia mostra que entre os convidados especiais que aparecem no documentário estão Gilberto Gil, Djavan, Chico Buarque e Quincy Jones, que falam sobre a importância do artista e sua influência global.