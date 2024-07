Ao todo, a casa possui três quartos e um banheiro. Quem a aluga pode dormir no antigo quarto de Harrison, onde ele ouviu uma música dos Beatles pela primeira vez no rádio, no quarto da irmã do músico ou no cômodo dos pais.

Segundo o dono, há alguns itens originais na casa. A banheira, por exemplo, está no imóvel desde a época em que o guitarrista viveu no local - apenas um chuveiro foi adicionado. Um toca-discos retrô também é disponibilizado para que os hóspedes possam escutar discos dos Beatles durante a estadia.