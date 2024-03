Drake coloca fã grávida de cinco meses em VIP durante show e a presenteia com R$ 125 mil; veja vídeo

Na ocasião, a fã segurava uma placa que questionava se o cantor gostaria de ser o “pai rico” de seu bebê. A frase é uma referência à música Rich Baby Daddy, parceria com Sexyy Red e SZA do último álbum do cantor, For All the Dogs.

Ao ler a placa, Drake declarou: “Primeiro de tudo, não quero ofender o verdadeiro pai do seu bebê, mas eu amaria... Primeiro de tudo, tirar você da pista e colocá-la em um lugar mais seguro, como o VIP”. “Segundo, eu adoraria te presentear com US$ 25 mil para que você possa ser uma mamãe rica”, completou o artista, que ganhou aplausos da plateia. Assista ao vídeo acima.