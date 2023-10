Drake revela pausa de um ano na carreira para tratar problema de saúde; entenda

Drake revelou nesta sexta-feira, 6, que irá fazer uma pausa na carreira devido a problemas de saúde. O cantor falou sobre o assunto no episódio último do seu programa Table for One, da rádio Sirius XM.

O anúncio foi feito após o artista lançar seu álbum For All The Dogs. Segundo Drake, a ideia é que a pausa dure em torno de um ano ou mais.

“Provavelmente não farei música por um tempo. Eu vou ser sincero com vocês. Preciso me concentrar na minha saúde antes de mais nada, e falarei sobre isso em breve”, disse.

“Há anos tenho tido os problemas mais estranhos com meu estômago. Só estou dizendo o que é. Então, preciso me concentrar na minha saúde para acertar isso, e vou nessa direção”, explicou.

Por fim, o cantor concluiu: “Tenho muitas outras coisas nas quais eu adoraria focar. Então, vou trancar a porta do estúdio um pouco. Eu nem sei o que é esse ‘um pouco’. Talvez um ano ou mais, talvez um pouco mais que isso”.