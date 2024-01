‘Durante um furacão’: Roberto de Carvalho posta vídeo de Rita Lee e fãs ficam saudosos; assista

O músico Roberto de Carvalho publicou mais uma lembrança que registrou ao lado de Rita Lee nesta quarta-feira, 24. A postagem gerou uma onda de comentários de fãs que dizem sentir saudades da cantora, que morreu aos 75 anos em maio do ano passado.

No vídeo, Roberto aparece segurando a câmera com Rita logo atrás. Os dois brincam e, ao fundo, é possível ouvir o barulho de uma tempestade fora do local onde estavam. “Durante um furacão”, escreveu o músico na legenda.

Fãs passaram a relembrar a artista e a importância dela nos comentários da postagem. "Tive depressão na adolescência e, toda vez que ouvia uma música nova da Rita, era como um chamado para a vida, um ar fresco que me invadia. Gratidão, rainha", lembrou uma usuária do Instagram. "Que saudade. Coração aperta e os olhos enchem de lágrimas", escreveu outra. "Os vídeos são oportunidades mágicas para se reviver o que foi bom. Para os fãs, um presente. Uma forma de manter Rita eterna", declarou uma terceira.

Roberto de Carvalho compartilha lembrança ao lado de Rita Lee. Foto: Instagram/@roberto_de_carvalho/Reprodução

Roberto vem postando lembranças com ela desde a morte da artista. O casal trabalhou e permaneceu junto até o fim da vida de Rita. Da união e parceria entre os dois, nasceram diversas das músicas que mais marcaram a carreira da cantora.

Dentre elas, está Mania de Você, de 1979, música que já foi descrita por Caetano Veloso como “uma das canções de amor mais lindas do Brasil”. “Tem um período que começa, diferente desse período rock, que é mais doce, com uma boa dose de João Donato, que vem com o casamento duradouro dela com Roberto de Carvalho”, descreveu o canto em entrevista ao podcast Rita Lee - Discografia Comentada.

“Aí vem várias coisas que são incríveis dentro, que são obras-primas dentro daquele praticamente outro gênero que nasceu daquele casamento musical e pessoal deles”, continuou. Leia mais sobre Caetano e Mania de Você aqui.