Ed Motta critica Maria Bethânia e diz que é perseguido por público e imprensa no Brasil

Ed Motta criticou a reação do público e da imprensa no Brasil ao vídeo em que Maria Bethânia interrompe um show para reclamar de problemas técnicos no último sábado, 15. Em vídeo publicado no Instagram na noite deste domingo, 16, o músico afirmou que é perseguido e não teve o mesmo tratamento pelo que considera um erro semelhante há alguns anos.

Em show na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, Bethânia parou de cantar uma música e reclamou: “Está tudo errado aqui no som. Não dá para cantar com esse som. Me respeitem! Eu não vou cantar com esse som!”. Em seguida, foi aplaudida pela plateia. Após alguns minutos, retomou a apresentação e disse que o microfone havia sido trocado e o retorno estaria “um horror”.

PUBLICIDADE Já o caso de Ed Motta remete a novembro de 2024, quando cantou no festival Rock The Mountain, em Petrópolis. Ele se desentende com alguém que trabalhava nos bastidores e diz: “Qualquer roadie sabe disso. Você está fora, cara. Eu tinha falado que você ia ficar, mas é o último show que você faz”.

Posteriormente, o cantor reconheceu que “sua atitude com o profissional em questão foi desmedida e movida puramente pela emoção”, afirmando que haviam “erros de posicionamento de mobiliário que comprometiam seriamente a apresentação”. Clique aqui para relembrar o posicionamento completo.

Ed Motta critica Maria Bethânia

Neste domingo, 16, Ed Motta afirmou que o episódio de ontem é “um problema no palco que é recorrente na carreira dela [Maria Bethânia]. É sabido a forma como ela trata os músicos, os colabores, todos. Eu nunca tive problema com meus músicos, nunca. Nenhum músico que trabalhou comigo.”

“Tive um problema infeliz com uma pessoa que não era meu funcionário, estava em teste para a minha equipe e tinha cometido um erro crasso durante meu concerto. Pelo fato de eu reclamar, tenho pago um preço na minha vida que não para. As pessoas me perseguem. O País... Eu tenho público no mundo inteiro. Poderia me mudar para qualquer lugar, mas não tenho vontade. Quero viver aqui”, continuou.

Ed Motta e Maria Bethânia

Ed Motta prosseguiu: “É absolutamente nojento e covarde o tratamento que me é dirigido. Principalmente o tratamento que a imprensa brasileira dá para mim. Isso reflete na cabeça das pessoas, sendo a cabeça das pessoas tão fraca. As pessoas têm cabeça fraca, se influenciam por tudo. Botam pessoas inocentes na cadeia por influência da imprensa”.

“Então eu estou dentro dessa seara, das pessoas perseguidas pela imprensa cultural do Brasil. Parabéns! Acabei de ver esse vídeo. A plateia aplaude. ‘Maravilhosa’, ‘necessária’, esse tipo de coisa. Uma pessoa que não sabe tocar nem piano. Não sabe harmonia, não estudou música, nada. Eu sei tocar piano, eu estudei música. Mas, infelizmente, não tenho o respeito necessário no País do feijão e do futebol”, concluiu.

