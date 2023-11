Ed Sheeran, Ne-Yo e Joss Stone são confirmados no Rock in Rio 2024; saiba como comprar

Ed Sheeran, Ne-Yo e Joss Stone se apresentarão no Rock in Rio 2024. O cantor britânico será uma das principais atrações do Palco Mundo, mas ainda não teve a data confirmada. Já Ne-Yo e Joss Stone, que vieram ao The Town, em São Paulo, em 2023, ainda não tem palco ou data confirmados.

Ed Sheeran será uma das principais atrações do Rock in Rio 2024. Foto: Peter Cziborra/REUTERS

O festival ocorre entre os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Além das novidades, a brasileira Ludmilla também está entre os artistas confirmados no evento.

As vendas do Rock in Rio Card, ingresso sem data pré-definida que garante a entrada em um dos dias do festival, começam em 7 de dezembro, a partir das 19h, pelo site da Ticketmaster Brasil. Os ingressos custarão R$ 755 (inteira) e R$ 377,50 (meia-entrada), sem cobrança de taxa de serviço.

O cantor Ne-Yo se apresentou no Palco The One durante o festival The Town 2023. Foto: TABA BENEDICTO / ESTADAO

Antes disso, entre os dias 30 de novembro, às 19h, e 6 de dezembro, às 19h, ocorre no mesmo canal a pré-venda do Rock in Rio Club, válida para aqueles que adquiriram anteriormente um dos programas de fidelidade do festival: Club Fã ou Club Rock Star.

Assim como em 2022 e no The Town, que tem os mesmos organizadores do Rock in Rio, os ingressos serão 100% digitais. Durante a compra, podem ser adquiridas quatro entradas por CPF.

A última passagem de Ed Sheeran pelo Brasil foi em 2019, quando se apresentou em São Paulo e em Porto Alegre. Antes disso, ele também esteve no País em 2017 e 2015. Já Ne-Yo e Joss Stone estiveram por aqui ainda em 2023, no The Town. Leia aqui e aqui como foram os shows.

A cantora Joss Stone durante show no The Town 2023. Foto: TABA BENEDICTO / ESTADAO

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais