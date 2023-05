Ed Sheeran promete abandonar a música se for declarado culpado em processo de plágio

Em mais um capítulo do julgamento de Ed Sheeran, o cantor disse na segunda-feira que abandonaria a música se fosse considerado culpado de plagiar o clássico soul de Marvin Gaye, Let’s Get it On, em sua canção Thinking Out Loud. Segundo ele, as acusações são “insultuosas”.

De acordo com jornal britânico Daily Mail, o cantor e compositor de 32 anos negou veementemente as alegações de que infringiu Gaye e seu coautor Ed Townsend, sucesso de 1973, quando escreveu e compôs Thinking Out Loud ao depor no tribunal federal de Manhattan.

Ed Sheeran toca violão para mostrar que não houve plágio de sua canção em relação à de Marvin Gaye, durante julgamento em Nova York Foto: Elizabeth Williams / AP

Ele até jurou que, se o júri o considerasse culpado, estaria “acabado” na música. “Se isso acontecer, estou acabado, vou parar”, disse Sheeran quando questionado por sua advogada Ilene Farkas sobre o preço que o julgamento está cobrando dele.

“Acho realmente um insulto dedicar toda a minha vida a ser um artista e compositor e ter alguém diminuindo isso”, acrescentou o cantor.

Ed Sheeran chega para a première da série documental "Ed Sheeran: The Sum of It All", em Nova York Foto: Angela Weiss / AFP

Sheeran está sendo processado pelos herdeiros de Townsend, que afirmam que há “semelhanças notáveis” entre as canções. Eles reivindicam US$ 100 milhões como reparação.