Ed Sheeran vai aos porões da alma pop para fazer o melhor álbum de sua carreira

Ed Sheeran poderia fazer um disco bem acabado, cheio de arranjos orquestrais e baladas pop para as quais já achou o caminho. Seria certeiro, mas um tanto repetitivo se lembrarmos do que ouvimos nos álbuns antecessores lançados desde 2011. Sheeran tem o segredo do veio de ouro, e costuma encontrá-lo ao menos em três de dez canções autorais. Assim, ele parece ter aberto mão das fórmulas mais certeiras para ser mais honesto ao momento em que está vivendo.

Ed Sheeran canta no festival de New Orleans Foto: Amy Harris/Invision/AP / Amy Harris/Invision/AP

Sheeran racionalizou seu sofrimento e transformou um projeto de fazer o que vinha chamando de “melhor e mais bem cuidado álbum de sua carreira” em algo mais, com o perdão do clichê, orgânico. Não que Subtract, seu mais recente disco, não tenha valores técnicos. Ele é bem feito, bem gravado, mas consegue jogar mais no campo das cores cinzas do que fazem seus outros trabalhos. E é isso que tem saltado aos ouvidos de seus fãs. Ed Sheeran, por muitas vezes, parece realmente mais tristonho do que o normal.

Ele mesmo falou sobre isso: “Eu estive trabalhando no Subtract por uma década, tentando esculpir o álbum acústico perfeito, escrevendo e gravando centenas de músicas com uma visão clara do que eu achava que deveria ser. Então, no início de 2022, uma série de eventos mudou minha vida, minha saúde mental e, finalmente, a maneira como eu via música e arte.”

Ed Sheeran vence nos tribunais acusação de plágio Foto: AFP

Em pouco mais de um mês, a mulher de Sheeran, Cherry Seaborn, grávida, foi diagnosticada com um câncer, e teve de esperar angustiadamente o parto para dar início ao tratamento. Um grande amigo de Sheeran, Jamal Edwards, “um irmão para mim”, como ele diz, morreu jovem e repentinamente. E uma desgastante acusação de plágio por Shape of You, já vencida pelo artista em última instância, o colocou na lona. “Em pouco mais de uma semana, substituí o trabalho de uma década pelos meus pensamentos mais sombrios e profundos. Eu estava em uma espiral de medo, depressão e ansiedade.”

O texto distribuído aos jornalistas traz mais revelações do artista. “Eu senti como se estivesse me afogando, com a cabeça abaixo da superfície, olhando para cima, mas sem conseguir respirar. Como artista, não sentia que poderia colocar no mundo um corpo de trabalho que não representasse com precisão onde estou e como preciso me expressar neste momento da minha vida. Este álbum é puramente isso.”

Continua após a publicidade

Mas é importante não cair em uma expectativa equivocada. Ouvindo suas palavras, parece que o que temos pela frente é um álbum retirado das profundezas da alma. Não é bem assim. As letras não são tão claras, nenhuma delas fala com objetividade dos assuntos que ele citou acima, e o ambiente do álbum não é a angústia. Em muitos momentos, ao contrário. Na tristeza verbal de Ed Sheeran existe esperança. Seu violão tem os mesmos poderes solares do piano de Elton John. Os acordes são simples, o ritmo será sempre o das baladas, mas o ouro estará ali, logo nos primeiros acordes. Não dá para explicar o que acontece, apenas acontece.

Fica então irrelevante fazer um faixa a faixa, mas vale a dica. Se você não tiver tempo de ouvir o disco todo, comece pela espetacular Salt Water, pule depois para algo como Curtains ou Borderline e tente então relaxar um pouco mais, com Boat (outra lindeza), Eyes Closed ou Colourblind. São poucos erros, poucos estranhamentos. Um jornalista do The Guardian, no Reino Unido, já escreveu ser este o melhor de todos os discos de Sheeran. E ele está coberto de razões.