Elton John cogitou desistir de novo álbum: ‘Ele ainda duvida muito de si’, diz Brandi Carlile

Brandi Carlile acredita em milagres. É ela a garotinha que aparece com uma camiseta com o nome de Elton John no clipe de Who Believes In Angels?, disponibilizado em fevereiro. E é ela que assina o novo álbum Who Believes In Angels?, com 10 faixas inéditas, ao lado do cantor nesta sexta-feira, 4.

A artista tem Elton como inspiração há tempos: foi ter seu primeiro contato com o cantor ainda na infância. Nascida em Ravensdale, Brandi ouvia música country em uma casa conservadora até, nos anos 1990, se deparar com um astro do rock gay com roupas extravagantes declarando que “ainda estava em pé”.

PUBLICIDADE Lésbica, a cantora ainda não havia descoberto sua sexualidade à época. Não foi apenas a música de Elton que a atraiu – e a faria se tornar uma verdadeira fã do cantor. Foi a liberdade. “Eu pensei: ‘Eu quero que minha vida seja assim’”, diz, em entrevista por vídeo ao Estadão. Hoje, aos 43 anos, Brandi mantém uma amizade bem próxima com o artista. Foi dele a ideia de convidar a cantora para um café da manhã e sugerir um disco conjunto. “Eu pensei que talvez ele quisesse gravar em um ou dois anos, mas ele realmente queria ir direto para o estúdio”, descreve ela. Foram 20 dias de gravações.

Brandi Carlile e Elton John lançam 'Who Believes In Angels?' nesta sexta, 4. Foto: Peggy Sirota/Divulgação

A artista, então, viu de novo aquela garotinha que se inspirava em Elton John. Para ela, o convite soou como uma experiência “mística”. “Eu largaria qualquer coisa. Não há nada que eu não daria para fazer um álbum com Elton John”, afirma.

A parceria rendeu até uma indicação ao Oscar de Melhor Canção Original neste ano. Elton e Brandi concorreram à estatueta por Never Too Late, faixa que integrou o documentário Elton John: Never Too Late, lançado em janeiro, e também integra o novo disco. O prêmio, porém, foi dado a El Mal, canção do filme Emília Pérez.

Autocobranças

É claro que uma espécie de “síndrome da impostora” tomou conta dela. Em um vídeo divulgado no YouTube com os bastidores da gravação do álbum, Brandi disse ter se perguntado inúmeras vezes: “Por que ele acabou de fazer um show em Glastonbury e quer fazer um álbum comigo?”

Meses antes, Elton havia feito seu show de despedida no Festival de Glastonbury, no Reino Unido, com a Farewell Yellow Brick Road Tour. O cantor coleciona prêmios, é um dos maiores nomes da música da história e já vendeu mais de 300 milhões de álbuns ao redor do mundo. Mesmo assim, a gravação de Who Believes In Angels? foi um processo desafiador também para ele.

Elton John cogitou desistir de 'Who Believes In Angels?', álbum com Brandi Carlile. Foto: David LaChapelle/Divulgação

Na gravação dos bastidores, Elton chega a jogar seu fone de ouvido no piano e a rasgar partituras com músicas do álbum. Ele quase desistiu por uma autocobrança excessiva.

Foi a primeira vez que o cantor permitiu filmagens de seu processo de gravação de um álbum. Brandi conta que nenhum momento foi ensaiado ou manipulado: as câmeras eram tão pequenas que os dois esqueceram que elas estavam lá.

A cantora descreve ter sido um processo “difícil”, mas afirma que acredita que os momentos levaram a amizade dos dois “a outro lugar”. “Foi realmente lindo, porque eu consegui conhecer o Elton de uma nova maneira e aceitar uma nova parte dele, que é o fato de ele ser propenso a momentos de insegurança e que, por mais gênio que ele seja, ele ainda duvida muito de si. E acho que é bom as pessoas saberem e verem isso sobre ele”, diz.

Se o Elton John duvida de si e do seu talento, então as pessoas não precisam se sentir mal por duvidarem de si mesmas também. Brandi Carlile

Milagres

Para além da autocobrança, Who Believes In Angels? também significou lutar contra dores físicas para Elton. À época, o cantor ainda não havia perdido a visão do olho direito por uma infecção – o que, inclusive, o fez adiar o lançamento do novo disco. Ele, porém, havia acabado de passar por uma cirurgia no joelho, como relata Brandi.

Apesar disso, Elton jamais abandonou o posto e chegava a ficar até tarde no estúdio. “Houve algumas vezes que ele saiu mais cedo, mas isso foi devido a ataques de raiva, o que era compreensível, porque era uma época complicada”, diz a cantora.

Para ela, o lançamento do álbum pode ser uma maneira de ajudar o cantor a enfrentar os recentes problemas de saúde. “[O disco] o deixa muito feliz e o lembra todos os dias, musicalmente, do que ele é feito. Ele é durão e há tantas coisas boas que ele fez no mundo e ainda pode fazer”, afirma.

Elton John havia passado por cirurgia no joelho antes de gravações de 'Who Believes In Angels?' com Brandi Carlile. Foto: David LaChapelle/Divulgação

Brandi escreveu a letra da faixa que dá nome ao álbum e das outras músicas do disco ao lado de Bernie Taupin, responsável pelas letras dos maiores sucessos da carreira de Elton. A cantora o descreve como um “verdadeiro herói lírico” e diz que Who Believes In Angels? foi inspirada em sua própria experiência com o álbum.

“Eu escrevi essa música sobre o fato de minha vida ter me levado a esse ponto. E isso simplesmente não parece uma coincidência. Isso parece um belo mistério”, afirma. Ela diz que é sua música preferida do novo disco.

Terminar Who Believes In Angels? foi um verdadeiro processo de autolibertação para o cantor. Ao final do vídeo publicado no YouTube, Elton aparece emocionado ao terminar o álbum e o chama de “imaculado”.

“Isso nunca aconteceu comigo em toda a minha carreira”, disse ele, entre lágrimas. Elton John continua em pé como nunca.