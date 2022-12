Elton John levará sua turnê de despedida ao Festival de Glastonbury 2023

AFP - O cantor britânico Elton John será o principal nome do Festival de Glastonbury em 25 de junho de 2023, durante sua turnê de despedida no Reino Unido - anunciou a organização do evento britânico nesta sexta-feira (2).

“Estamos incrivelmente emocionados de anunciar que o único e inigualável Elton John será a atração principal” do festival, em 25 de junho, “no que será o último show no Reino Unido de sua última turnê”, tuitou o Festival de Glastonbury, que anualmente reúne dezenas de milhares de pessoas no sudoeste da Inglaterra.

“Não há melhor maneira de me despedir dos meus fãs do Reino Unido”, comentou o cantor e compositor, cuja carreira se estende por meio século.





O cantor britânico Elton John será o principal nome do Festival de Glastonbury Foto: David Swanson/ Reuters





“Foram mais do que brilhantes e mal posso esperar para abraçar o espírito do maior festival do mundo”, acrescentou, conforme citado por seu agente.

Esta será a primeira vez que Elton John, de 75 anos, se apresentará em Glastonbury, destacou no Twitter Emily Eavis, organizadora e filha do fundador do festival, que acontece no sudoeste da Inglaterra.

“Encerraremos o festival com este grande momento em nossas histórias, com a maior de todas as despedidas”, afirmou.

O astro britânico fez seu último show nos Estados Unidos, parte de sua longa turnê de despedida, no mês passado em Los Angeles. Ele encerrará a turnê em Estocolmo, em 8 de julho.





Batizada de Farewell Yellow Brick Road, a turnê começou em 2018 e, originalmente, duraria três anos, com mais de 300 datas programadas. Acabou sendo interrompida pela pandemia da covid-19, por uma cirurgia do quadril, em 2021, e por um teste positivo de covid em janeiro.

Elton John, cujo nome verdadeiro é Reginald Dwight, nasceu em 25 de março de 1947 no noroeste de Londres. É casado com o cantor David Furnish e tem dois filhos de 11 e 9 anos. Ao longo de sua longa carreira, vendeu mais de 300 milhões de discos em todo mundo.









Meio século depois de sua estreia, ele continua no topo das paradas de tempos em tempos. No ano passado, sua música Cold Heart, um dueto com a cantora Dua Lipa, alcançou o primeiro lugar no Reino Unido, assim como Merry Christmas, uma colaboração com Ed Sheeran.

O Festival de Glastonbury encerrou sua edição de 2022 com Paul McCartney, que, aos 80 anos, interpretou clássicos dos Beatles.





