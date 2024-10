Em livro, Marina falou sobre relação com Antonio Cicero: ‘Segredos, conversas só nossas’

Alerta: o texto abaixo trata de temas como suicídios e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final dele onde buscar ajuda.

PUBLICIDADE Uma das parcerias mais fundamentais para o pop brasileiro foi a dos irmãos Marina Lima e Antonio Cicero. Fullgás, Acontecimentos, Virgem e Pra Começar foram algumas das canções que fizeram juntos e que viraram hits da música brasileira. Cicero, que morreu nesta quarta-feira, 23, aos 79 anos, era 10 anos mais velho do que Marina. Como a cantora contou em seu livro Maneira de Ser (Língua Geral), lançado em 2012, a diferença de idade entre eles, em um primeiro momento, pesou na relação.

Os irmãos Marina Lima e Antonio Cicero Foto: Reprodução/ Instagram @marinalimax1

Marina explicou que era mais próximo de Beto, seu outro irmão, que também já morreu. “Quando eu era criança, só me referia ao Beto assim: ‘meu irmão Beto disse’, ‘eu e meu irmão gostaríamos...’. Parecia que só havia nós dois. É que Cicero e eu éramos afastados”, escreveu a cantora.

“Não tínhamos assuntos, interesses, nada em comum. Foi a música que nos aproximou. E a possibilidade de vivermos disso veio como uma solução mágica”, continuou a cantora.

Quem deu o primeiro passo foi ela. Em 1976, Marina pegou um poema de Cicero chamado Alma Caiada e o musicou, sem ele saber. Nascia, assim, a parceria. A música foi entregue para a cantora Maria Bethânia gravar no disco Pássaro Proibido. No entanto, a letra foi vetada pela censura do governo militar sob a alegação de que tinha conotação política. A música seria lançada por Zizi Possi em 1979.

Marina lançou seu primeiro álbum em 1979, Simples Como Fogo, e ele já trazia novas parcerias com Cicero, como Transas de Amor e A Chave do Mundo.

No livro, a cantora relata como a relação entre ela e o irmão mudou a partir do momento que se entenderam por meio da música.

“Cicero e eu nos tornamos próximos. Com mundos, segredos, conversas só nossas. Nossos encontros para compor eram deliciosos...Vibrávamos a cada música feita, a cada achado. E, de certa forma, tínhamos essa desculpa para ficarmos ali horas, trocando, inventando e nos conhecendo”, escreveu Marina.

Em depoimento ao jornal O Globo nesta quarta-feira 23, o viúvo de Antonio Cicero, o figurinista Marcelo Pies, afirmou que Marina soube da decisão do irmão pelo suicídio assistido na última terça-feira, 22. Cicero, que sofria de Alzheimer, morreu na Suíça, um dos países onde a prática é legalizada.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais