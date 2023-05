Em show, Teresa Cristina canta repertório de Maria Bethânia: “Ela é a cara do Brasil”

A cantora e compositora carioca Teresa Cristina traz pela primeira vez a São Paulo o show da turnê Teresinha, dedicado ao repertório de Maria Bethânia. A apresentação ocorre nesta sexta-feira, 19, no Tokio Marine Hall.

A ideia de montar o espetáculo veio das lives que Teresa fez durante a pandemia de coronavírus. Uma delas foi dedicada à Bethânia - a cantora elogiou a iniciativa à época. A amiga Adriana Calcanhotto também incentivou Teresa a levar o show para os palcos.

No roteiro há 35 músicas, entre elas, Carcará, Coração Ateu, Ronda, Mel, Olhos nos Olhos e Explode Coração.

A cantora Teresa Cristina em foto de divulgação do show 'Teresinha' Foto: Nana Moraes

“São músicas que fazem parte da trilha sonora da minha vida. São canções que eu já cantava em casa, com as quais tinha um envolvimento emocional. O repertório ficou com cara de ‘fã de Bethânia’ mesmo. É uma declaração de amor para ela”, diz Teresa ao Estadão.

Teresa conta que se encantou por Bethânia ainda criança. Aos 6 anos, ela colocou uma anágua da mãe na cabeça (para imitar o cabelo da cantora) e foi para frente do espelho cantar o samba canção Foi Assim, composição de Lupicínio Rodrigues, do disco Chico Buarque & Maria Bethânia Ao Vivo, de 1975.

Continua após a publicidade

Os versos da canção, que também está no repertório do show, não eram nada adequados para uma menina; “Todos no mundo/Encontram seu par/Por que só eu vivo trocando”.

Teresa tem uma relação de fã com Bethânia, mesmo depois de ter conversado e encontrado com a cantora em algumas ocasiões. E, até hoje, confessa, ainda sente algo diferente quando se depara com a agora colega de profissão.

“Às vezes dá um sustinho encontrar com ela. Bethânia é importante para a arte brasileira. Ela é uma intérprete privilegiada. Sabe muito bem as canções que ficam bem na sua voz. Ela é a cara do Brasil”, diz Teresa.

A turnê Teresinha é a primeira que Teresa faz depois da pandemia, período que ela ganhou notoriedade e seguidores nas redes sociais após se dedicar a fazer lives diárias durante a fase mais crítica do isolamento social.

A estreia do show no Rio de Janeiro teve a casa lotada, segundo Teresa. A cantora não sabe explicar se com as lives seu público – ou as pessoas que vão aos seus shows – aumentou de fato. Mas Teresa notou uma diferença. “Ele está mais variado”, diz.

Teresa Cristina

Continua após a publicidade

Teresinha

Hoje (19), 22h

Tokio Marine Hall

R. Bragança Paulista, 1.281, Vila Cruzeiro

R$ 100/R$240

bit.ly/teresacristinaemsp