“Diante da repercussão do caso, achamos por bem prestar breves esclarecimentos sobre algumas questões que têm sido divulgadas na imprensa”, diz o comunicado. “Primeiramente, Leandro (Emicida) não está de acordo com a abordagem adotada por alguns veículos de comunicação, que têm usado termos como ‘roubo’ e ‘desvio’ na tentativa de traduzir o objeto da disputa judicial em curso, fruto de uma precipitação de uma das partes, que resultou em divulgação de informações distorcidas.”

O comunicado afirma que tais termos nunca foram usados por Emicida para descrever o caso, “seja nas suas manifestações [ou] nos autos do processo”. A postagem reitera ainda que a decisão do rompimento entre o rapper e Fióti foi “tomada após diversas tentativas de alcançar uma harmonia entre ambos em relação a inúmeras questões essenciais à gestão do negócio e da carreira do artista Emicida”.