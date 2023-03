Encontro de cantora e pianista em shopping de SP resulta em disco

Em 2019, o pianista André Molinero tocava Love Letters em uma de suas apresentações no Shopping Iguatemi, quando uma senhora passou do seu lado cantarolando. Ele a convidou para cantar, ela resistiu um pouco, mas cantou. Era a cantora Denise Duran, 86, irmã de Dolores Duran. A partir dali, surgia uma amizade que resultaria no álbum André Molinero convida Denise Duran, lançado nesta sexta-feira, 3.

Denise canta e André toca piano nas oito faixas do disco que inclui Love Letters, a música responsável por este encontro, e Por Causa de Você, canção assinada pela irmã de Dona Denise com Tom Jobim.

Nem a amizade nem o disco aconteceram instantaneamente: demorou o tempo de uma pandemia. Após 2019, eles só voltaram a se ver em maio do ano passado, quando Molinero já tinha lançado seu primeiro álbum, feito com a colaboração de apoiadores.

O reencontro aconteceu, novamente, graças ao acaso. Durante uma de suas apresentações no mesmo shopping, Molinero viu aquela mesma senhora. “Mais uma vez, aquela mulher encostou em mim, era Dona Denise cantando”, lembra o pianista.

O pianista André Molineiro e a cantora Denise Duran Foto: Juliano Stela

Não demorou muito para que isso se transformasse em um projeto da dupla. “Mandei uma mensagem para (a cantora) Izzy Gordon, filha dela, dizendo: tenho os apoiadores, por que a gente não grava? Ela está cantando bem e tem uma história linda”, conta.

Continua após a publicidade

Dama

Dona Denise é carioca, mas mora em São Paulo desde os anos 1960, quando veio à cidade para cantar na inauguração da Djalma’s, casa que ficava na Praça Roosevelt. “Cantava para o povo dançar”, diz.

Depois vieram o casamento, os filhos e um problema nas cordas vocais. “Foi tudo acontecendo ao mesmo tempo e aí parei de cantar”, diz. “Até que minha filha me chamou para gravar uma faixa em um CD dela.” Dona Denise cantou no disco de Izzy e também começou a fazer pequenas participações nos shows dos filhos - ela também é mãe do cantor Tony Gordon. “Achava que não ia dar, mas fui fazendo”, complementa.

Em janeiro, ela e Molinero se apresentaram no Fino da Bossa, bar que fica em Pinheiros e, ainda este ano, devem voltar a subir ao palco juntos no show de lançamento do disco, que ainda não tem data para acontecer. Oito clipes serão lançados, um por mês para cada música do álbum, que reúne quatro canções brasileiras e quatro em inglês.

O álbum é uma mistura de homenagem ao pai do pianista, morto em 2022, e uma celebração à vida de dona Denise. “É como se o pessoal lá de cima tivesse arquitetado tudo, é a curiosidade de um entremeado pelas lembranças do outro, tudo permeado pela cumplicidade e pela simplicidade”, diz Molinero.

Continua após a publicidade

“Nunca me imaginei fazendo isso depois de tantos anos, estou achando muito bom esse pedaço de minha vida”, celebra dona Denise.