Enigmas da ‘música eterna’ são investigados em ‘Metanoia’

Por que algumas obras e compositores tocam tão profundamente as pessoas, atravessando a barreira de tempo e espaço, como a música de Bach? E por que outras obras e compositores famosos e importantes em seu tempo estão hoje esquecidos? Estas duas perguntas sempre intrigaram a regente Simone Menezes, brasiliense de 45 anos, há sete radicada na Europa e constituem o mote de Metanoia, lançado pelo selo Accentus e patrocinado pela Fundação Cartier que foi escolhido como melhor documentário na edição de 2023 do International Classical Music Awards (ICMA), um dos mais reputados prêmios internacionais. Metanoia concorreu, na final, com ninguém menos do que um doc da violinista Janine Jensen e do regente Antonio Pappano.

A regente brasileira Simone Menezes Foto: Daniela Cerasoli

Na justificativa, o júri afirma que “Metanoia estabelece novos padrões em termos de conteúdo e forma. Ao lado de seleções musicais originais, uma viagem à Itália e interlocutores de destaque, os protagonistas exploram aspectos filosóficos básicos da música e da recepção musical. Ao vincular o assunto a outras disciplinas, como artes visuais, sociologia, arquitetura, dança ou tecnologia, ele gera novas formas de pensar sobre o tema.”

“Não existe explicação lógica ou científica de como Bach, compositorzinho de uma vilazinha tornou-se o que se tornou”, raciocina Simone, em entrevista ao Estadão. “O oposto também acontece: compositores famosos e importantes como Salieri na Viena do século 18 hoje praticamente desapareceram das salas de concerto. Não existe explicação de por que algumas obras são capazes de tocar a alma humana de um jeito mais profundo”.

Ela partiu da afirmação do compositor estoniano Arvo Pärt, hoje com 87 anos, de que “o instrumento mais importante para o compositor é sua alma”. Ou seja, transmitir sua alma em sua obra, de modo transparente. Foi uma epifania. Logo na abertura, Simone diz que “Metanoia é tentar entender a música além de um conceito racional: noia é razão, e meta a ultrapassagem da concepção racional. Afinal, música é emoção. E para além do estudo e da compreensão de seu ofício, o músico só se realiza no ato de estabelecer com quem ouve uma comunicação de alma”.

Com seu Ensemble K. e o grupo vocal Sequenza 9.3, Simone interage, verbalmente e fazendo música, com o coreógrafo italiano Valerio Longo, o pintor alemão Michael Triegel, Alberto Cavalli (que chama de “Karnal” italiano), um jesuíta e sobretudo com o maestro italiano Antonio Pappano, figura mais destacada do documentário, com quem trabalhou em Londres numa montagem da ópera Fidelio, de Beethoven.

Simone se beneficiou da experiência e talento de Paul Smaczny, um dos maiores diretores de documentários musicais da atualidade. Foi o complemento para uma ideia sobre o fazer artístico como algo que só se realiza no ato da comunicação com o outro transformar-se em pouco mais de uma hora de imagens luxuriantes e conversas reveladoras, que dão consistência a um itinerário recheado de momentos mágicos, como o de Simone e Michael diante da Última Ceia, de Da Vinci.l